Faites le plein de vitamines pour la peau

Adopter une bonne alimentation peut vous aider à blinder votre peau contre le vieillissement précoce, le teint terne et les dégâts dus aux UV. Et sachez que le moment où vous mangez compte aussi!

Pour protéger sa peau, ce que l’on mange compte, bien sûr, mais également le moment du repas. «Le petit déjeuner est par excellence le repas pour faire le plein de bons ingrédients et soutenir les processus de réparation de la peau, souligne Eric De Maerteleire, bioingénieur et expert en nutrition. Comme n’importe quel organe, la peau a une horloge biologique. Le corps dispose d’une enzyme capable de réparer la peau lorsqu’elle est endommagée par les rayons UV, et cela se fait suivant un cycle quotidien. Le matin et avant midi sont les meilleurs moments pour activer cette enzyme. Quand on mange à heures fixes, on aide son corps à lutter contre les UV. Grignoter à tout moment ou la nuit contribue, au contraire, à dérégler l’horloge interne. En clair: l’alimentation peut être un excellent complément anti-UV en plus des crèmes solaires et autres règles de prudence.»

Les aliments à privilégier

Bien sûr que certains aliments sont meilleurs pour la peau que d’autres. Et si tous ne sont pas disponibles toute l’année, vous trouverez certainement votre bonheur dans cette liste.

Myrtilles

Les myrtilles constituent une excellente source d’antioxydants. Or ce sont eux qui luttent contre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Les myrtilles sont également très riches en vitamine C, qui aident à prévenir la formation de rides. Comment? En freinant la dégradation du collagène et de l’élastine, deux protéines qui assurent l’élasticité et le rebondi de la peau. Bon à savoir: les aliments riches en vitamine C sont les amis de notre peau!

Pastèques et tomates

Le lycopène, l’antioxydant qui colore les fruits en rouge, aide la peau à absorber les rayons UVA – responsables du vieillissement prématuré et des dommages cellulaires – et les UVB – qui provoquent brûlures et coups de soleil. Les tomates et la pastèque sont particulièrement riches en lycopène. «Sachez toutefois qu’il en faut en consommer tous les jours pendant quelques semaines avant que la peau n’en retire un bénéfice, car c’est un antioxydant qui fonctionne lentement. Mais en manger vous apportera en tout cas un gain anti-âge», assure Eric De Maerteleire.

Fruits secs et graines

On entre ici dans le domaine des acides gras oméga-3. Les noix, les amandes, les graines de chia, de chanvre et de lin sont d’excellentes sources d’acides gras (poly)insaturés, comme les poissons gras et les œufs. «Ils ont sur la peau une action anti-inflammatoire et aident à en conserver l’intégrité face aux rayonnements nocifs. De plus, les fruits secs regorgent d’antioxydants comme le resvératrol et les tanins ellagiques. Ces derniers sont transformés par les bactéries du côlon en urolithine A, une substance qui a une action prouvée sur la protection des cellules contre le vieillissement de la peau. Tous les petits fruits de type baies sont aussi riches en urolithine A, surtout la grenade.»

Carottes et légumes verts

Le bêta-carotène est un colorant naturel orange que le corps transforme en vitamine A, d’une importance vitale pour la peau. Les carottes et les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou vert en contiennent une grande quantité. Ils sont également riches en antioxydants (e.a. la lutéine et la zéaxanthine, deux colorants naturels) qui retardent l’apparition des rides et protègent des UV.

Fruits de mer rosés et aliments violets

La championne des antioxydants caroténoïdes, qui aide à prévenir ridules et taches brunes, et assure la bonne structure de la peau, est l’astaxanthine. Cette substance se retrouve dans les poissons et les fruits de mer roses: saumon, crabe, écrevisse, homard, crevette…

Les colorants bioactifs qui tendent vers le bleu, le rouge et le violet (appelés anthocyanes) sont également bénéfiques pour la peau. On les retrouve dans les cerises, les baies de sureau, le raisin rouge, les canneberges (cranberries), les olives noires, la betterave rouge, l’aubergine et les poivrons.

Pépins de raisin

Oubliez les raisins sans pépins: préférez la version classique, avec pépins et croquez-les! Les antioxydants qu’ils contiennent freinent une enzyme responsable de la dégradation des fibres de collagène et d’élastine dans la peau.

Cacao et chocolat noir

«Les flavonoïdes protègent la peau en luttant contre les radicaux libres, en stimulant la circulation sanguine qui afflue vers la peau et en améliorant l’hydratation», assure Eric De Maerteleire. Croquer chaque jour un ou deux carrés de chocolat noir (à minimum 70% de cacao) est une excellente habitude!

Alimentation riche en biotine

La biotine (ou vitamine B8) est un ingrédient bien connu des compléments alimentaires pour renforcer les cheveux, la peau et les ongles. Son efficacité n’a pas vraiment été prouvée – sauf carence avérée. C’est en tout cas un actif souvent ajouté dans les shampoings. Mais en fin de compte, la meilleure source de biotine demeure l’alimentation. Elle est naturellement présente dans les œufs, le foie de volaille et l’avoine. Notre microbiote intestinal peut également en produire. La biotine via l’alimentation a un effet bénéfique sur la peau. Elle joue un rôle dans la production d’acides gras et aide la peau à garder sa souplesse.

Thé vert et vitamine D

Remplacez sans hésiter votre tasse de café par du thé vert, car ce dernier est riche en catéchines, elles-mêmes excellentes pour la peau. Ces substances préservent les fibres de collagène et d’élastine et ont un effet antirides. «La vitamine D, qui est synthétisée par la peau, aide efficacement à prévenir le vieillissement cutané et les cancers de la peau. Or, avec l’âge notre organisme a de plus en plus de mal à en fabriquer. La solution revient à se supplémenter en vitamine D, un des premiers réflexes ‘vitamine’ à avoir», conclut Eric De Maerteleire.