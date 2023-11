PFAS: vérifiez la qualité de l’eau potable dans votre commune

Vous vous questionnez sur la qualité de l’eau provenant de votre robinet? La Société wallonnes des Eaux met un nouvel outil à disposition du grand public: il est désormais possible de vérifier les taux de PFAS présents dans l’eau potable.

Les récentes révélations d’une enquête de la RTBF font froid dans le dos: Ath, Chièvres, Beloeil, Leuze-en-Hainaut, Mons… Plusieurs localités wallonnes ont consommé une eau contaminée aux PFAS entre octobre 2021 et mars 2023. Les PFAS, ou selon leur nom plus scientifique les Per- et polyFluoroAlkyl Substances, sont des polluants chimiques fabriqués par l’homme. Ils sont utilisés en raison de leurs propriétés hydrofuges, anti-graisse et anti-salissures. On en retrouve notamment dans les textiles, les produits ménagers, la lutte contre les incendies... L’exposition aux PFAS peut avoir des effets néfastes sur l’environnement et sur la santé humaine et animale. Qu’en est-il dans votre ville? Quand vous vous servez un verre d’eau, avalez-vous une bonne rasade de PFAS?

Un seuil à ne pas dépasser Afin de limiter les risques, une directive européenne impose de respecter, à partir de 2026, une valeur maximale de 100 nanogrammes par litre d’eau potable.

Votre eau potable est-elle contaminée?

Pour le savoir, il suffit de se rendre sur le site de la SWDE. Elle a créé un outil d’analyse afin de vérifier la qualité des eaux du robinet dans chaque commune wallonne.