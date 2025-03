Pourquoi doit-on se faire dépister du cancer colorectal

Avec entre 8 000 et 9 000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal est l’un des cancers les plus fréquents en Belgique. Et pourtant, il reste un tueur silencieux... C’est pourquoi il est important de se faire dépister.

Lorsque le cancer colorectal est détecté tôt, 9 cas sur 10 peuvent être guéris. Le problème ? Seulement 25 % des Belges en Wallonie et à Bruxelles prennent le temps de se faire dépister, un geste pourtant simple et rapide.

Un dépistage facile et à domicile

Beaucoup de personnes, en particulier celles de plus de 50 ans, ont encore des idées fausses sur ce dépistage.

Contrairement à la coloscopie, qui est une procédure plus invasive, le test de dépistage est un simple prélèvement à domicile. Il consiste à prélever un échantillon dans un petit pot, un geste gratuit et sans douleur, à faire dans le confort de son domicile.

Un test qui peut sauver des vies en permettant de détecter les signes du cancer colorectal bien avant qu’il ne devienne un problème grave.

Encourager le dépistage

Face à ce constat inquiétant, Partenamut lance une campagne de sensibilisation tout au long du mois de mars. Le but est d’inciter les membres à se faire dépister, en mettant l’accent sur la simplicité et l’importance de ce geste.

À partir de 50 ans, chaque Belge reçoit un courrier à domicile avec une invitation officielle à se soumettre au dépistage. Cependant, en Wallonie et à Bruxelles, ce courrier n’est pas accompagné du kit de dépistage. Les personnes sont juste invitées à se rendre en pharmacie pour obtenir le kit gratuitement. Conséquence : de nombreuses personnes passent à côté de l’urgence et de l’importance de ce courrier... Et malheureusement, aucune autre relance n’est prévue

Afin de remédier à cela, Partenamut met en place une action pilote : l’envoi d’un courrier de rappel à tous ses membres concernés. De plus, un site d’information dédié (partenamut.be/colorectal) a été lancé, accompagné d’une campagne d’affichage dans les agences Partenamut. Les conseillers présents dans six agences sensibiliseront également les visiteurs tout au long du mois.

L’humour pour briser les tabous

Pour susciter la conversation autour du dépistage, Partenamut à créé un QR code imprimé sur des rouleaux de papier toilette. Celui-ci permet aux membres de se renseigner et d’agir.

Sur les réseaux sociaux, des influenceurs se joindront à la campagne pour encourager chacun à parler du dépistage, notamment avec ses proches. Des ateliers seront également organisés au Relais Santé de Liège pour offrir des informations supplémentaires et répondre aux questions.

Comme le souligne Gladys Villey, Directrice du Département care & social de Partenamut, « face à un cancer qui peut être traité efficacement, parler du dépistage, c’est déjà un premier pas vers la prévention ». L’objectif de cette campagne est d’augmenter le taux de participation au dépistage et de favoriser un dialogue ouvert sur le cancer colorectal, non seulement auprès des personnes de plus de 50 ans, mais aussi parmi leurs proches.

N’attendez pas, agissez : un simple test peut faire toute la différence.