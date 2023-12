Pourquoi les plus de 60 ans ont-ils tant de mal à trouver une aide psychologique?

Trouver une aide psychologique appropriée s’avère encore difficile pour de nombreuses personnes âgées de plus de 60 ans. Parmi les obstacles qui se dressent sur leur chemin, citons le prix élevé des soins, le manque d’informations et le tabou qui entoure les problèmes psychologiques.

Les chiffres de l’enquête de santé montrent qu’une personne sur cinq est aux prises avec des troubles mentaux, mais que seulement 11% d’entre elles cherchent à obtenir une aide psychologique. Et c’est surtout vrai pour les personnes de plus de 60 ans. Lieselot De Munck, Margot Degraeve et Elouise Mels ont étudié ce phénomène dans le cadre de leur mémoire de licence en journalisme.

Un enfant de son temps

« Beaucoup de baby-boomers ont grandi selon la devise: la parole est d’argent, le silence est d’or », explique Justine Rooze, responsable politique Vlaamse Ouderenraad (Conseil flamand des personnes âgées). L’année dernière, cette organisation a lancé la campagne « Kopzorgen Verdienen Zorg » (Les troubles mentaux méritent des soins) afin que la santé mentale et l’aide psychologique fassent l’objet d’un débat. Une telle campagne est absolument nécessaire, car la façon de penser de l’époque de nos aïeux sexagénaires n’est pas la même qu’aujourd’hui. « Consulter un psychologue ou un psychiatre ne faisait pas partie de leur éducation, de sorte que même pour les troubles mentaux, ils se rendent souvent chez le médecin généraliste », explique la psychologue Sien Duquennoy.

Néanmoins, la généraliste Ellen Van Leeuwen insiste sur le fait que les médecins généralistes traitent aussi bien les problèmes physiques que psychologiques: « Il n’y a pas besoin de seuil distinct. Si les gens ne se sentent pas bien, ils sont les bienvenus. Mais certaines personnes de plus de 60 ans indiquent directement qu’elles n’aiment pas discuter ou qu’elles ne croient même pas à l’aide psychologique. Bien sûr, on ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde soit ouvert à cela ». C’est aussi l’avis de Guido. Après avoir vécu des expériences difficiles, il a décidé de ne pas chercher d’aide extérieure. Si je disais à ma fille: ‘Connais-tu un bon psychologue?’ Elle me dirait alors : ‘Papa, qu’est-ce qui ne va pas?’ J’essaie d’éviter mes problèmes autant que possible. En d’autres termes, j’ai eu des périodes difficiles, mais je les ai surmontés moi-même ».

Conseils inadéquats

Un autre obstacle semble être l’accès à l’aide psychologique. « Il est difficile de trouver un premier point de contact », souligne Justine Rooze. Les médecins généralistes jouent donc un rôle crucial dans l’orientation vers une aide psychologique. « Ils devraient être le premier point de contact lorsque les personnes âgées de plus de 60 ans recherchent une aide psychologique et les guider vers cette aide », estime Mme Van Leeuwen.

En outre, les psychologues devraient également savoir comment aider les personnes âgées. « La démence, les troubles cognitifs légers ou les deuils difficiles sont des maux typiques de ce groupe d’âge. On ne les voit pas facilement apparaître chez des patients plus jeunes », explique le psychologue clinicien Luc Van de Ven. Une approche adaptée au patient est donc nécessaire.

Enfin, le Vlaamse Ouderenraad insiste sur l’importance d’une aide hors ligne, comme un appel téléphonique, car la fracture numérique pose parfois problème. Par conséquent, une grande partie du groupe cible risque d’être exclue de services tels que les soins de santé.

Sujet peu abordé dans les cours

Une telle approche sur mesure commence par des connaissances, mais ces connaissances spécifiques sur les personnes âgées font souvent défaut dans notre société. Selon le Dr Veerle Baert, maître de conférences en travail social, le problème ne se pose pas seulement pour les cours de psychologie: « Les personnes âgées sont (trop) peu abordées dans l’ensemble des cours. Or, ce groupe devrait faire partie des connaissances de base ».

C’est pourquoi Luc Van de Ven s’efforce de mettre en place un cours de troisième cycle en psychologie clinique gériatrique : « Aux Pays-Bas et en Belgique, nous voulons mettre en place une telle orientation. On a beau dire que des matières sur les plus de 60 ans sont couvertes à l’école, dans la pratique, ce n’est pas le cas. »

Cependant, l’importance d’une telle approche spécifique peut difficilement être surestimée. Lut (59 ans) et Liliane (89 ans) le savent mieux que quiconque. Toutes deux ont reçu de l’aide lors de périodes difficiles de leur vie. Liliane fait toujours appel à son psychologue aujourd’hui, tandis que Lut a bénéficié de l’aide d’un professionnel après une perforation intestinale qui l’a plongée dans le coma pendant des semaines. Elle a ensuite passé une longue période de rééducation au centre de Beveren. Lors de sa première rencontre avec le psychologue, elle estimait ne pas avoir besoin de son aide. Aujourd’hui, elle regarde les choses différemment : « Je ne serais jamais arrivée là où je suis si je ne l’avais pas eue. Un psychologue est extérieur à votre vie et c’est un professionnel, ce dont j’avais vraiment besoin. »

Un traitement plutôt qu’une thérapie

Pourtant, pour de nombreuses personnes, c’est plus facile de prendre des médicaments que de s’ouvrir à un inconnu. « J’ai moi-même dû indiquer à mon médecin traitant que je voulais d’abord un examen approfondi avant de prendre des médicaments », témoigne Annemie (68 ans). « Les troubles psychologiques des plus de 60 ans sont souvent liés à des troubles physiques et vice versa. C’est pourquoi elles choisissent plus volontiers un médicament comme solution plutôt qu’un entretien avec un psychologue », reconnaît Sien Duquennoy, psychologue pour personnes âgées. Ellen Van Leeuwen, médecin généraliste, partage également cette préoccupation: « Nous savons que les médecins prescrivent des antidépresseurs plus souvent que ne le recommande la directive de l’Association des médecins généralistes. Un adulte sur dix prend des antidépresseurs, mais il est impossible qu’un adulte sur dix souffre d’une dépression grave. La question est de savoir si, en tant que société, nous nous en préoccupons ou non? ».

Mais il y a de l’espoir, selon Van Leeuwen. Par exemple, elle note que les jeunes médecins généralistes adoptent souvent une approche différente de celle de leurs aînés et sont moins enclins à prescrire des médicaments. Cela montre que les médecins généralistes sont aussi des enfants de leur temps.

Un prix élevé

« J’ai également des réserves quant au prix à payer pour les soins. La caisse d’assurance maladie intervient auprès des psychiatres, mais pas ou pas assez auprès des psychologues », rapporte Liliane (67 ans). « La situation financière joue en effet un rôle », souligne M. Duquennoy. Une séance avec un psychologue coûte rapidement 55 euros, alors que le tarif pour les personnes âgées dans les Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG, des centres de santé mentale) ou chez les psychologues de première ligne n’est que de 11 euros ou de 4 euros dans de nombreux cas. « Il existe une offre bon marché, mais beaucoup ne la connaissent pas... », note Justine Rooze.

Le médecin généraliste Van Leeuwen est également conscient de ce prix et répond: « J’ai toujours trouvé des moyens de contourner les psychologues onéreux. Pour cela, les gens peuvent s’adresser aux CPAS et je trouve que les tarifs proposés sont accessibles à la plupart d’entre eux. »

Chaque ville a ses propres règles

En outre, l’offre d’aide psychologique semble varier considérablement d’une ville à l’autre et d’une région à l’autre. « Mais cela ne devrait pas dépendre de l’endroit où l’on vit », souligne Justine Rooze. Aujourd’hui, par exemple, il existe déjà une offre considérable de psychologues de première ligne pour les personnes âgées dans les centres de soins résidentiels à Gand. On trouve également ce type de soins à Ostende et à Mol, par exemple, mais dans de nombreux autres endroits en Flandre, il n’y a même pas assez de psychologues de première ligne.

« Le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), s’efforce de mettre davantage l’accent sur le bien-être mental. Par exemple, de nombreuses mutualités ont mis en place une stratégie de remboursement sous son autorité. » Toutefois, selon M. Van de Ven, cela ne semble pas encore suffisant : « Le gouvernement doit faire en sorte que les psychologues soient abordables et contrôler la forte demande. Les experts doivent également rester flexibles pour combler le fossé. Les barrières sont là, mais elles ne sont pas invincibles.

Quand ai-je besoin d’une aide professionnelle?

« À partir du moment où l’on ne parvient plus à fonctionner au quotidien en raison de soucis mentaux, une aide professionnelle est nécessaire », explique Luc Van de Ven. « De même, à partir du moment où le patient ne se sent pas bien dans sa peau, il est invité à consulter son médecin généraliste pour discuter de ses problèmes et éventuellement être orienté vers un psychologue », explique également l’expert et médecin généraliste Van Leeuwen.

Le secret professionnel peut être le facteur décisif dans ce cas. Surtout si les problèmes de santé mentale sont encore un sujet tabou pour votre entourage et que vous ne pouvez ou ne voulez pas en parler avec un proche. Grâce à ce secret professionnel, vous êtes assuré d’une discrétion absolue.