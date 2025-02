Se sentir malade peut rapidement devenir pénible, poussant à recourir sans tarder à une pilule, un sirop ou un spray nasal pour atténuer les symptômes. Pourtant, ces traitements n’ont pas démontré de réelle capacité à réduire efficacement les symptômes ni même à accélérer la guérison. Et en abuser peut être dangereux, signale Test-Achats.

Il n’existe aucune preuve scientifique de l’efficacité de nombreux médicaments censés nous aider à passer l’hiver en bonne santé. Les effets secondaires, en revanche, sont légion. Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de ces traitements et d’envisager des alternatives plus douces, telles que des remèdes maison ou des approches naturelles. Mais quels sont les médicaments concernés? Et quelles en sont les alternatives? Test-Achats fait le tour de la question.

Sirops contre la toux

Tousser est un réflexe naturel du corps, ce qui rend généralement inutile le recours à un sirop contre la toux. En effet, aucune preuve scientifique solide ne démontre l’efficacité des antitussifs tels que Bronchosedal et Toularynx, ni celle des sirops expectorants comme Bronchosedal Mucus, Muco Rhinathiol ou Vicks Toux Grasse. De surcroît, ces produits peuvent entraîner divers effets secondaires, et certains, tels que le Bisolvon et le Bromhexine EG, sont même susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Par ailleurs, Testachats déconseille également l’usage du Bronchostop Duo, un médicament combiné agissant à la fois comme antitussif et expectorant. En principe, de tels médicaments combinés ne sont plus autorisés sur le marché, mais Bronchostop Duo est une exception car il est fabriqué à partir d’extraits de plantes et non de préparations chimiques.

Une alternative? Le thé, le lait chaud, le gingembre, le miel et le citron ne sont pas non plus miraculeux mais ce sont de meilleures alternatives pour rendre la toux plus supportable.

Pastilles pour la gorge

Pour soulager l’inflammation des muqueuses, notamment nasales et de la gorge, il est important d’éviter certains médicaments inefficaces ou potentiellement dangereux. Les produits contenant de la lidocaïne, tels que Medica, Colludol, Lemocin et Strepsils + lidocaïne, sont à proscrire, car cette substance peut provoquer, en cas de surdosage, des convulsions ou des problèmes cardiovasculaires. De plus, Testachats déconseille la prise de Strepfen, qui contient des anti-inflammatoires susceptibles d’entraîner des effets secondaires comme des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Une alternative? Pour soulager l’inflammation des muqueuses nasales et de la gorge, des alternatives plus simples et économiques existent. Par exemple, sucer un bonbon dur associé à la prise de paracétamol peut offrir le même effet que des pastilles pour la gorge, tout en étant nettement moins coûteux. Vous pourriez également prendre un analgésique régulier, éventuellement avec un anti-inflammatoire.

Les sprays nasaux

L’organisation de consommateurs déconseille également un certain nombre de sprays nasaux. La sofrasolone est disponible en vente libre, mais elle contient des antibiotiques et n’est donc d’aucune utilité en cas d’infection virale. Otrivine Duo, comme son nom l’indique, agit sur deux symptômes: il réduit le gonflement du nez et veille en même temps à ce que votre nez coule moins. Il n’a cependant jamais été démontré que cette combinaison fonctionne mieux, mais elle présente un risque plus élevé d’effets secondaires. De plus, Testachats déconseille toujours Sinutab. Il est depuis peu disponible sur ordonnance, mais selon l’organisation de consommateurs, il serait préférable qu’il soit retiré du marché.

Une alternative? « La seule méthode qui fonctionne vraiment est de se reposer, de boire suffisamment d’eau et éventuellement de prendre un analgésique de préférence comme le paracétamol », explique Julie Frère, porte-parole de Testachats. « Certains sprays nasaux décongestionnants comme Nesivine, Nasa Rhinathiol ou Otrivine peuvent apporter un certain soulagement. Ils amincissent temporairement votre muqueuse, mais ils ne vous aident pas à guérir plus rapidement. Assurez-vous de les utiliser conformément aux instructions et pendant 5 jours maximum. Si vous avez de jeunes enfants et des plaintes persistantes, il est également préférable d’aller chez le médecin. »