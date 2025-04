Santé: où trouver des infos fiables, simples et compréhensibles?

Le Réseau Santé Bruxellois dévoile une infographie claire et accessible: « Comment trouver une info de santé fiable et compréhensible? ». Un outil bienvenu à l’heure où une majorité d’entre nous cherche des réponses médicales… en ligne.

Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à chercher des réponses sur notre santé en ligne, parfois même avant de consulter un médecin. En Belgique, environ 75 % des personnes s’informent sur la santé via les médias. Si cette tendance reflète l’évolution de nos habitudes, elle n’est pas sans risques : comment savoir si l’information est correcte ? Entre avis d’internautes, influenceurs, publicités déguisées et conseils contradictoires, comment faire le tri ?

La prolifération d’informations peu fiables, incomplètes ou carrément fausses peut avoir des conséquences graves. D’autant que plus d’un tiers des Belges ont un faible niveau de littératie en santé, c’est-à-dire qu’ils ont des difficultés à comprendre, évaluer ou utiliser les informations liées à leur santé. À Bruxelles, cette proportion grimpe même à 38 %. Résultat: des décisions prises sans recul, une surutilisation des services de santé spécialisés… et beaucoup d’inquiétude évitable.

Une infographie pour mieux s’orienter

Face à cette réalité, la nouvelle infographie vise à donner à chacun les bons réflexes pour mieux s’informer. Elle fournit des repères concrets et impartiaux pour vérifier une source, croiser les informations, et surtout, se tourner vers des sites reconnus comme Infosante.be, PharmaInfo.be ou encore Vaccination-info.be.

Elle vise un double objectif : outiller le grand public, mais aussi soutenir les professionnels de santé dans leur mission d’information.

Mieux s’informer, c’est mieux se soigner. Dans un paysage numérique saturé d’opinions, de désinformations et de contenus sponsorisés, cette infographie offre une boussole simple et fiable. Elle invite chacun à prendre un peu de recul, à poser un regard critique sur ce qu’il lit, et à adopter de bons réflexes pour redevenir acteur de sa santé.