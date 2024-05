Le nombre de travailleurs présentant des problèmes psychiques ou physiques a considérablement augmenté en cinq ans. Un quart des travailleurs belges éprouvent des problèmes moteurs et 7,5 % se plaignent de troubles psychologiques, selon les résultats d’une enquête du spécialiste de la santé au travail Mensura.

Le bien-être physique et mental n’a jamais fait l’objet d’autant d’attention sur le lieu de travail. Pour autant, les Belges ne se sont jamais aussi mal portés. De plus en plus de travailleurs évoquent différents troubles dont la plupart sont liés à leur profession.

Le nombre de travailleurs souffrant de troubles moteurs a augmenté d’environ 22% au cours des cinq dernières années, avec une accélération plus marquée lors des 24 derniers mois. Parmi les troubles physiques signalés, les plus fréquents sont les douleurs lombaires (19,3%), l’arthrose de la colonne vertébrale (6,7%) et les douleurs à l’épaule (5,1%).

Une douleur qui culmine chez les travailleurs sur écran

Les secteurs les plus concernés sont ceux de la construction (30,5% des travailleurs), de l’alimentation (29%) et de la chimie (27%). Néanmoins, c’est dans le secteur des soins de santé (+36%) que l’augmentation a été la plus marquée en cinq ans.

Une forte hausse est aussi à noter dans le tertiaire. Le nombre de travailleurs actifs dans le secteur des services présentant des problèmes physiques a augmenté de 40% au cours des cinq dernières années. En cause: les écrans. La population active qui passe plusieurs heures par jour devant un écran, c’est-à-dire les travailleurs sur écran, se tient mal et souffre donc de maux physiques.

« Miser sur l’ergonomie permet de prévenir et de réduire les troubles physiques, et a un effet positif sur la productivité, l’humeur et le bien-être général des travailleurs. Cela implique de fournir des équipements ergonomiques, mais aussi d’enseigner et d’encourager des comportements sains, tels que l’alternance entre la position assise et la position debout et la variation posturale », conseille Barbara Bruwier, experte en prévention ergonomie chez Mensura.

La santé mentale aussi est touchée

Outre le nombre de soucis de santé physiques, le nombre de travailleurs souffrant d’inconfort psychique a également augmenté, de 80 % au cours des cinq dernières années : il y a cinq ans, 4,2 % des travailleurs déclaraient souffrir de problèmes de santé mentale. En 2023, ils étaient 7,5 %.

Les taux les plus élevés en 2023 ont été observés dans le secteur public (9,7 %), les soins de santé et les services (8,9 % chacun). Les augmentations les plus nettes sur cinq ans ont été enregistrées dans l’enseignement (+153 %, 7,3 % des travailleurs) et le secteur public (+115,5 %, 9,7 % des travailleurs). La logistique (7,4%) et les services (8,9 %) ont également presque doublé au cours des cinq dernières années.

« L’augmentation du nombre de travailleurs souffrant de problèmes de santé mentale découle directement de l’accroissement de la charge de travail, en partie parce que tout le monde est accessible partout, mais aussi parce que la vie dans son ensemble devient plus complexe et plus mouvementée », explique Marie Lamoral, experte en bien-être mental chez Mensura. « Travailler de plus en plus en ligne soumet le cerveau à une pression supplémentaire, ce qui complique l’élimination des hormones de stress. »