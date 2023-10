Guide pratique pour trouver les soins qui vous doperont le moral et la santé sans risque.

Que diriez-vous d’une séance de balnéothérapie, suivie d’un massage californien? Ou d’un massage ayurvédique, suivi d’une séance de hammam? Difficile de choisir, surtout quand on ne sait pas exactement en quoi consistent ces soins. Et aussi, comment savoir s’ils ne sont pas contre-indiqués en cas de certaines pathalogies? Guide pratique...

Aromathérapie

Les odeurs exercent une influence sur l’humeur. C’est pourquoi les soins visant à la détente s’accompagnent d’huiles essentielles relaxantes et les soins énergétiques d’huiles essentielles stimulantes. L’aromathérapie vient souvent en complément d’un autre traitement, par exemple un massage, dont elle booste les effets. Tant que les huiles essentielles servent à parfumer la cabine, les risques sont nuls, sauf pour les épileptiques hypersensibles. Quand les huiles essentielles sont en contact avec la peau, en revanche, elles ne sont pas sans danger (voir Phytothérapie).

Balnéotherapie

On regroupe sous cette appellation tous les traitements avec immersion dans l’eau. On y recourt beaucoup parce que, dans l’eau, on met les articulations douloureuses au repos. L’eau chaude, en soi délassante, est additionnée d’huiles essentielles aux propriétés (principalement) anti-stress.

Mais l’eau peut aussi se faire tonifiante quand elle est animée par des jets plus ou moins puissants (voir Jet stream), additionnée ou non d’huiles aromatiques stimulantes. Le bain peut également contenir du foin, des fibres, etc. On ne risque rien à s’immergeant dans ce type de bain, à moins de souffrir d’une allergie de contact à l’un des composants ou de blessures mal cicatrisées.

Bougies d’oreilles

Des bougies auriculaires creuses sont placées, allumées, dans l’oreille. La chaleur a la réputation de guérir les douleurs et petits bobos de la sphère ORL tout en amenant une certaine relaxation. Celle-ci est surtout due au bruissement de la flamme en train de brûler et au massage préalable de la tête, de la nuque et/ou du dos. On déconseille parfois ce traitement aux épileptiques. Les bougies pour oreilles sont indolores. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement le traitement.

Cryosauna

Il s’agit d’un traitement où on est exposé durant 10 à 15 min à de très basses températures et à un degré d’humidité très faible. Un gaz froid enveloppe le corps jusqu’aux épaules, tête non comprise. Côté médical, la cryothérapie est utilisée pour soulager les douleurs de maladies inflammatoires chroniques comme la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques. Quoi qu’il en soit, on déconseillera le cryosauna aux cardiaques ou à ceux qui souffrent de couperose.

Douches

Elles sont destinées à revitaliser l’organisme, à masser et drainer les tissus grâce à des jets relativement puissants (voir Jet stream). On traite en général tout le corps mais on peut aussi se contenter d’une douche sur les jambes, avec alternance d’eau chaude et d’eau (très) froide, afin de stimuler la circulation sanguine.

Drainage lymphatique

Ce type de massage est destiné à stimuler la lymphe, c’est-à-dire les liquides organiques circulant dans tout le corps. Assez doux, le drainage lymphatique fait un bien fou. Mais si vous souhaitez atténuer les symptomes du gros bras suite à une opération du cancer du sein, mieux vaut faire appel à un thérapeute chevronné et formé spécifiquement pour pratiquer ce type de massage.

Electrothérapie

L’électrothérapie peut remplacer ou renforcer les mains lors d’un massage pour en augmenter la durée. Dans le cas de la pressothérapie, on exerce des pressions régulières sur la partie inférieure du corps à l’aide de sortes de bottes gonflables. Elle est recommandée en cas de mauvaise circulation sanguine. Les ondes sonores sont aussi utilisées pour traiter la cellulite et les amas graisseux. Attention, ce n’est pas pour autant une méthode miracle. D’un point de vue scientifique, il est permis de douter des effets durables de ce type de méthode. Il est donc conseillé de demander un avis médical si l’on n’est pas déjà suivi (ou traité par un kiné). Certains disent que cela peut provoquer des irritations cutanées chez certaines personnes ayant une peau sensible ou présenter un risque pour les malades cardiaques, les épileptiques ou les femmes enceintes...

Floating

Consiste à se laisser flotter dans une eau chaude et salée peu profonde tout en étant plongé dans une pénombre relative sur un fond musical doux. On ne tarde pas à somnoler parce qu’à l’intérieur du caisson d’isolation sensorielle, on s’évade véritablement des bruits et du stress du monde extérieur.

Les caissons d’isolation sensorielle ne sont pas à conseiller aux claustrophes mais la cabine de floating, dans laquelle on peut se tenir debout, ne leur posera pas de problème. Le traitement est à éviter en cas de blessures ouvertes ou mal cicatrisées.

Gommage

Aussi appelé peeling ou scrub, il élimine les cellules mortes à la surface de la peau (couche cornée) et débouche efficacement les pores. Si vous avez une peau sujette aux irritations, à la couperose, à l’eczéma ou encore un coup de soleil, passez votre tour. Mais si vous avez une peau à tendance grasse, demandez que l’on ne vous enduise pas d’une crème trop riche après le gommage, sans quoi vos pores risquent de se reboucher très vite. Un peeling se pratique avec modération : ni trop souvent, ni trop énergiquement sous peine d’attaquer les cellules saines.

Hammam

Ce bain de vapeur fait transpirer et nettoie les pores en profondeur, tout comme le sauna. Ses principaux bienfaits ? Une sensation de détente et de relaxation, comme si on se nettoyait du stress et de tout ce qui nous encombre. Le hammam est parfois suivi d’un scrub (voir Gommage) et d’un massage, ce qui augmente bien sûr la détente. Les risques sont extrêmement limités, car la température d’un hammam ne dépasse pas 40° à 50°C.

Infrarouges

Placés dans un sauna, ils chauffent l’air ambiant au lieu du traditionnel poêle à pierres chaudes. Un sauna infrarouges atteint des températures plus faibles qu’un sauna classique mais on y transpire tout autant. Ses avantages et inconvénients sont les mêmes que ceux du sauna classique, sauf que sa température modérée en autorise l’accès au plus grand nombre.

Jet stream

Ces jets sous pression équipent douches, bains ou bassins et sont destinés à activer la circulation sanguine. Ils sont extrêmement vivifiants et sans réel danger. Cependant, si les jets vous font mal, interrompez-les ou changez de position. Il existe une version sèche du jet stream, qui se présente comme un lit de massage équipé d’un matelas à l’intérieur duquel s’effectuent les jets sous pression.

Luminothérapie

Elle fait appel à l’action contrôlée de différentes couleurs de lumière et équipe souvent les cabines de sauna ou les bains massants. On peut opter pour une seule couleur et un seul effet (le rouge stimule et fortifie, le vert apaise...), ou pour une alternance de couleurs. Aucun risque connu.

Massages

Derrière ce mot tout simple se cachent d’innombrables spécialités plus dépaysantes les unes que les autres, du massage suédois au massage ayurvédique. Tous les massages se font en général à l’aide d’un corps gras pour faciliter le glissement des mains sur la peau.

Après un sauna ou un hammam, ceux qui souffrent d’acné, par exemple, ont intérêt à zapper la case massage. Selon l’effet souhaité, on vous massera les muscles (massage suédois), les points d’acupression et les méridiens de l’énergie (massage japonais, thaï, chinois...) ou on associera plusieurs techniques (massage Mandara).

Tant que le massage reste doux, les risques sont très limités. Les massages ou traitements plus puissants mobilisant les muscles peuvent occasionner des blessures ou des contusions. Les massages aux pierres chaudes, voire aux pierres semi-précieuses sont très à la mode. Leur efficacité n’a pas encore été démontrée scientifiquement mais la chaleur augmente en tout cas la sensation de bien-être. Si vous faites des chutes de tension, méfiez-vous des massages trop relaxants.

Phytothérapie

On appelle ainsi tout traitement à base de plantes. Dans les centres de remise en forme, on s’en sert en général sous forme d’huile ou d’enveloppement. Si naturelles soient-elles, ces formules sont des produits partiellement chimiques qui peuvent susciter une réaction allergique ou autre.

Qi

Le Qi (proncez tchi) signifie « force de vie » en médecine chinoise. Nombre de cures et de traitements font appel aux théories des méridiens énergétiques et aux points d’acupression. Le tui na ou acupression est un massage visant à libérer les circuits d’énergie de l’organisme et à dénouer les blocages. Il peut s’agir d’un simple (et court) massage sur une chaise, tout habillé. Les massages thaï, japonais et orientaux surfent sur la même vague énergétique. On retrouve grosso modo les mêmes principes dans le shiatsu (et les variantes sous l’eau du watsu).

Rassoul

Cette argile saponifère riche en oxyde de fer et en magnésium est un soin de base traditionnel des femmes orientales. Chez nous, on l’utilise en enveloppements avant de prendre un bain de vapeur et de se doucher, afin d’éliminer toute trace de rassoul.

Réflexologie plantaire

Cette thérapie douce part du principe que la voûte plantaire dessine une carte anatomique du corps, avec ses méridiens passant par des points précis et libérant leur énergie dans tout le corps (cf. Qi). Un problème au poumon peut parfaitement être détecté et soulagé grâce à une bonne manipulation du pied. Quant à savoir si son efficacité est réelle, les avis divergent.

Sauna

Son but premier est de provoquer une sudation importante, ce qui permet de nettoyer les pores en profondeur. Attention, il ne détoxifie pas l’organisme, même si le sang peut légèrement se purifier grâce à la transpiration. Le sauna ne fait pas maigrir non plus. Si on constate une perte de poids, elle est due à l’eau qu’on a perdu en transpirant. Raison pour laquelle il faut toujours boire, de l’eau, après une séance de sauna. On évitera aussi de faire un sauna juste avant ou après un effort soutenu, sous peine de se déshydrater.

Le sauna a la réputation de soigner les infections respiratoires mais rien n’a pu être démontré. La chaleur et la vapeur s’échappant des pierres chaudes peuvent néanmoins aider la respiration. Ne faites pas de sauna si vous avez de la fièvre, de même si vous souffrez d’une affection cardiaque si bénigne soit elle, d’inflammation aiguë (interne ou externe) ou d’épilepsie. Le médecin traitant donnera le feu vert à son patient, à condition que l’état de celui-ci soit stable et sous contrôle.

Pour ne prendre aucun risque, faites un sauna à 60C° maximum pendant dix minutes à un quart d’heure. Evitez ensuite de vous rafraîchir à l’eau glacée. Si vous prenez des antihypertenseurs, si on vous a fait une piqûre d’insuline ou si vous suivez un traitement à base de patches à la nicotine, abstenez-vous.

Tank

Le tank ou la capsule est un moyen terme entre le bain et l’enveloppement parce que le corps y est moins à l’étroit. Sachez cependant qu’on y reste assez immobile et qu’on ne contrôle pas la situation. Si cela vous déplaît, renoncez à ce type de traitement. Autre inconvénient : on garde parfois la tête en dehors du caisson, ce qui limite quelque peu la portée du traitement.

Wraps

Ces enveloppements boostent la pénétration de certains actifs au niveau de l’épiderme. Les possibilités sont nombreuses : du chocolat au miel, en passant par les épices et les herbes pour un effet relaxant, ou les algues et la boue pour purifier la peau. Tant que le mélange ne contient pas de substance irritante et que la durée d’enveloppement n’est pas trop longue, il n’y a aucun problème. Le Power Wrap associe un enveloppement aux vibrations de la Power Plate.

Yoga

Le yoga n’est pas un traitement de remise en forme mais certains massages (ex. le watsu) font appel à des techniques d’étirements dérivées du yoga. Si vos muscles sont suffisamment échauffés (ce dont un masseur expérimenté s’assurera), vous ne risquez pas de blessure.