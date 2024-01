Vous êtes malade? Signalez vos symptômes

Quels sont les virus qui circulent actuellement dans notre pays? Comment se propagent-ils et quels en sont les symptômes? Pour y voir plus clair, il existe le site web Infectieradar qui permet à chacun de signaler ses symptômes et ainsi contribuer à une meilleure compréhension de la propagation des virus.

De nombreuses personnes présentant des symptômes légers de rhume ne se rendent pas directement chez le médecin généraliste, mais se contentent d’être malade à la maison. Si les symptômes sont plus graves et qu’ils consultent un médecin, il y a de fortes chances qu’aucun test ne soit effectué pour déterminer le coupable exact. Par conséquent, on manque d’informations claires sur les virus qui circulent et sur les symptômes précis qui leur sont associés. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a lancé le site web survey.infectieradar.be. Toute personne souhaitant participer peut s’inscrire sur ce site et signaler chaque semaine si elle a eu de la fièvre ou d’autres problèmes de santé tels que le nez qui coule, la toux ou les éternuements.

Cela permettra de mieux suivre la propagation des troubles de la santé dans notre pays, leur évolution dans le temps et leur lien éventuel avec certains virus tels que le COVID-19, la grippe, le VRS ou les virus du rhume. Ces données sont également utilisées pour poursuivre la recherche scientifique sur les virus et les traitements possibles.

Si vous n’avez aucun symptôme cette semaine-là, remplir le questionnaire vous prendra au maximum une demi-minute; si vous avez des symptômes, comptez environ 3 à 5 minutes. Le site fait partie du consortium européen Influenzanet, qui surveille la propagation de la grippe dans plusieurs pays européens.

Sur infectieradar.be, vous pouvez également vérifier chaque semaine l’évolution de la propagation des différents virus hivernaux dans notre pays.

survey.infectieradar.be est disponible en 4 langues

