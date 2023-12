Qu’il s’agisse d’une soirée gourmet traditionnelle ou d’un dîner en cinq services, pas moins de 4 Belges sur 5 achètent régulièrement plus de nourriture que nécessaire pour les fêtes. Et se retrouvent donc avec beaucoup de restes...

Mieux vaut prévenir que guérir, et cela vaut aussi pour le gaspillage alimentaire. Vous vous souvenez de ce pot d’épices que vous aviez acheté pour le repas de Noël l’année dernière et que vous n’avez plus jamais utilisé? Si vous choisissez des recettes contenant des aliments que vous utilisez quotidiennement dans votre cuisine, cela risque moins de vous arriver.

Gaspillage alimentaire: ne jetez plus ces 5 aliments

Too Good To Go, l’appli de lutte contre le gaspillage alimentaire, a mené une enquête sur les aliments qui finissent le plus souvent à la poubelle pendant les fêtes et propose un conseil pratique pour chaque catégorie de produits. Ainsi, vous passerez un mois de décembre durable!

1. Légumes crus

Cela peut sembler étrange, mais on peut faire une soupe incroyablement savoureuse avec de la salade. La laitue pommée, la romaine et la sucrine s’y prêtent parfaitement, même si elles ont passé quelques jours au réfrigérateur. Voici comment procéder: faites revenir un oignon dans du beurre, ajoutez la salade et faites-la revenir pendant quelques minutes. Ajoutez de l’eau et un cube de bouillon, laissez mijoter quelques instants, puis mixez avec le mixeur plongeant. Assaisonnez avec quelques épices supplémentaires, et le tour est joué!

2. Sauces maison

Il vous reste de la sauce aux champignons, de la béarnaise maison ou de la sauce tomate? N’en gaspillez plus la moindre cuillère: il vous suffit de surgeler ce qui reste, par exemple dans un récipient ou en petites portions dans un bac à glaçons. Vous n’aurez plus qu’à la réchauffer au bain-marie ou à la décongeler directement dans la casserole. Un jeu d’enfant!

3. Accompagnements: pommes de terre, riz et pâtes

Pommes de terre : saviez-vous que les pommes de terre constituent un liant parfait pour votre soupe? Mixez-les avec vos restes de légumes, et vous aurez un nouveau plat d’un coup. Vous pouvez également en faire de savoureuses galettes de pommes de terre : réduisez vos pommes de terre en purée et mélangez-les avec de la farine, des œufs, de la levure chimique, du lait et des épices. Quelques minutes à la poêle, et régalez-vous!

: saviez-vous que les pommes de terre constituent un liant parfait pour votre soupe? Mixez-les avec vos restes de légumes, et vous aurez un nouveau plat d’un coup. Vous pouvez également en faire de savoureuses galettes de pommes de terre : réduisez vos pommes de terre en purée et mélangez-les avec de la farine, des œufs, de la levure chimique, du lait et des épices. Quelques minutes à la poêle, et régalez-vous! Riz sauté : conservez vos restes de riz au réfrigérateur pendant une nuit. En lui laissant le temps de reposer et de refroidir, vous pourrez préparer le lendemain un riz sauté “nasi” qui sera encore meilleur que votre plat à emporter préféré. En effet, le riz refroidi libère moins d’humidité lorsque vous le faites rissoler.

: conservez vos restes de riz au réfrigérateur pendant une nuit. En lui laissant le temps de reposer et de refroidir, vous pourrez préparer le lendemain un riz sauté “nasi” qui sera encore meilleur que votre plat à emporter préféré. En effet, le riz refroidi libère moins d’humidité lorsque vous le faites rissoler. Frittata di pasta: vous avez déjà entendu parler de l’omelette aux pâtes? Ce n’est pas difficile: mettez les restes de votre plat de pâtes dans une poêle, tassez-les bien pour couvrir le fond, puis versez un mélange d’œufs, de parmesan et d’herbes sur le dessus. Faites cuire l’omelette sur le feu, puis passez-la au four pendant quelques minutes afin que le dessus soit bien cuit lui aussi. Belissimo!

4. Pain

Coupez votre vieux pain en morceaux et passez ceux-ci au mixeur pour en faire de la chapelure. Vous pouvez l’utiliser pour faire des dumplings, une tarte salée ou un pain de viande. La chapelure maison se garde 2 à 3 mois si elle est conservée à l’abri de la lumière dans un récipient sec et hermétique.

5. Légumes cuits

Vous avez préparé trop de haricots verts, de brocolis ou de carottes? Pas de problème, vous pouvez facilement les utiliser pour préparer une omelette veggie. Battez un œuf, incorporez-y les épices de votre choix, ajoutez vos légumes et faites cuire le tout à la poêle. De plus, c’est un repas sain! Il vous reste du fromage? Faites une fondue et trempez-y vos légumes.

*Chiffres tirés d’une enquête iVox sur le gaspillage des aliments lors des fêtes, réalisée auprès de 1000 Belges à la demande de Too Good To Go (novembre 2023).

