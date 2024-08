La réforme des normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés en Région bruxelloise entrera en vigueur le 1er septembre. Ces nouvelles normes viseront essentiellement à « améliorer la qualité de vie et de soins des aînés » au sein des maisons de repos et des maisons de repos et de soins dans la capitale, précise l’organisme public Iriscare, en charge de la mise en œuvre de la réforme.

L’objectif de cette dernière, adoptée le 18 janvier dernier par le Parlement bruxellois, est notamment d’harmoniser les différentes normes d’agrément, de soutenir la transformation des maisons de repos en « lieux de vie« , de valoriser les capacités et encourager l’autonomie et l’indépendance des aînés, d’améliorer la qualité de la prise en soins et le bien-être des résidents, de renforcer la formation du personnel et d’ouvrir les établissements à la vie locale, énumère Iriscare.

Cela passe par des plans d’action, des formations supplémentaires et de nouvelles obligations, notamment en termes d’équipement et d’infrastructures. Il sera également interdit d’imposer des suppléments pour certaines options, comme la prise de repas en chambre ou la mise à disposition d’Internet sans fil.

Des mesures sont par ailleurs prévues sur le long terme comme:

la connexion à Internet sans fil dans chaque chambre et les espaces communs d’ici à 2026,

sans fil dans chaque chambre et les espaces communs d’ici à 2026, la mise en place de lits réglables en hauteur d’ici à 2029,

en hauteur d’ici à 2029, ou encore l’obligation d’ici à 2034 de mettre en place des systèmes de protection solaire extérieur aux fenêtres (à l’exception des façades côté nord).

Les travailleurs et dirigeants des maisons de repos ont été informés des diverses mesures depuis le début de l’année, et Iriscare a fait appel à la Fondation Roi Baudouin pour proposer un dispositif de soutien aux maisons de repos pour la mise en œuvre de ces nouvelles normes.