Nombreux sont les maîtres qui se plaignent que leur chien est intenable: il ne tient pas en place, ne cesse d’aboyer, se manifeste sans arrêt, etc. Quelle est la cause de cette hyperactivité?

La première cause est le mauvais choix de la race. Aujourd’hui, beaucoup de personnes choisissent leur animal sur des critères de mode et optent pour des borders collies, bergers australiens ou pire encore malinois. Or, toutes ces races sont des chiens de travail, c’est-à-dire qu’ils ont été sélectionnés pour travailler du matin au soir, sans jamais s’épuiser. A contrario, si on ne les fatigue pas par plusieurs heures d’exercice physique par jour, ils deviennent intenables, car ils doivent évacuer leur énergie. Mieux vaut donc réfléchir d’abord au temps quotidien qu’on a à consacrer à son animal et choisir sa race en fonction, en se renseignant auprès d’un professionnel neutre (pas celui qui vous vend la race en question donc).

Le choix de la race est un facteur important.

Le deuxième facteur, indépendant de la race, est le manque de temps. De plus en plus de personnes veulent un chien alors qu’on a de moins en moins de temps libre. Accaparé par le travail, les enfants et les tâches domestiques, on en oublie que notre toutou a, lui aussi, besoin qu’on lui consacre du temps. Quel que soit le chien, une promenade quotidienne est le minimum. Jeux, mastication, câlins et un minimum de présence complètent le tableau pour rendre un chien heureux. A défaut, l’ennui rendra celui-ci ingérable, car il cherchera par tous les moyens à s’occuper et attirer votre attention, que ce soit en aboyant, gémissant, faisant des bêtises, etc.

Enfin, si votre chien a son quota d’occupations et d’exercice physique, peut-être est-ce un problème d’éducation. Si vous lui prêtez attention lorsqu’il aboie ou détruit vos pantoufles, il comprendra que c’est une manière efficace de réorienter l’attention sur lui et recommencera de plus belle!

Merci à Julie Willems, comportementaliste, pour ses conseils.