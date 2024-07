Bien voyager en voiture avec son animal de compagnie

L’heure des vacances a sonné et vous souhaitez emmener votre toutou avec vous? Attention, il ne suffit pas de le mettre dans le coffre de la voiture... L’Agence wallonne pour la Sécurité routière donne quelques conseils pour bien se préparer.

Vous partez en vacances en voiture cette année, et votre animal fait partie du voyage? Règle numéro un: installez-le de manière à ne pas gêner le conducteur et à ne pas être un danger pour les occupants, sans quoi vous risquez d’être sanctionné. Et si vous partez à l’étranger, renseignez sur les règles en vigueur dans le pays où vous vous rendez.

Quelques règles de sécurité

Partir en week-end ou en vacances avec son animal de compagnie, en voiture, demande certaines précautions. Voici les règles de base, selon l’Agence wallonne pour la Sécurité routière.

Utilisez une cage: elle doit être adaptée à la taille de votre animal et elle peut être installée dans le coffre ou sur le sol entre les sièges.

elle doit être adaptée à la taille de votre animal et elle peut être installée dans le coffre ou sur le sol entre les sièges. Utilisez le coffre: votre animal peut rester dans votre coffre si l’espace du coffre est séparé par une grille.

votre animal peut rester dans votre coffre si l’espace du coffre est séparé par une grille. Sur la banquette arrière avec un filet: votre animal peut être placé sur la banquette arrière à condition de placer un filet entre le conducteur et votre animal pour être certain qu’il ne soit pas distrait.

votre animal peut être placé sur la banquette arrière à condition de placer un filet entre le conducteur et votre animal pour être certain qu’il ne soit pas distrait. Sur la banquette arrière avec une ceinture: votre animal peut prendre place sur la banquette arrière en étant attaché avec une « ceinture pour chien » accroché au moins à 2 points du harnais (pas au collier).

N’oubliez pas qu’à l’étranger, l’animal doit généralement avoir son passeport européen (délivré par le vétérinaire), sa puce et son carnet de vaccination. Il faut aussi prévoir de l’eau, son jouet favori et des arrêts fréquents (15 minutes toutes les 2 heures).

Source: AWSR