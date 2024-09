Ce que je peux et surtout ne pas faire dans les bouchons

Le Code de la route stipule que vous devez toujours être en état de conduire, d’effectuer les manœuvres nécessaires et d’avoir le contrôle de votre véhicule. La frustration et l’ennui des files engendrent cependant des comportements qui ne sont pas autorisés. Des questions et des réponses avec l’aide de Touring.

Puis-je envoyer des SMS ou répondre sur Messenger?

Envoyer des SMS en conduisant est strictement interdit, même à l’arrêt dans un embouteillage. La loi belge est claire: «sauf lorsque son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d’un écran, à moins qu’il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin.» Faites en sorte que votre smartphone ne soit pas à portée de main, en le rangeant dans la boîte à gants ou dans votre sac à main. Il ne peut se trouver ni sur le siège passager, ni sur vos genoux, ni sur le tableau de bord même à l’arrêt devant un feu rouge ou dans une file. Le non-respect de cette règle peut entraîner une amende (lire «GSM dans les files: combien ça coûte?»). Cependant, la tolérance du verbalisant peut varier selon les circonstances, par exemple lors d’un un embouteillage où les véhicules sont à l’arrêt depuis plusieurs minutes.

Puis-je manger un sandwich ou une pomme?

Manger au volant n’est pas interdit en soi, mais cela peut être considéré comme une distraction. En cas d’accident, le fait de manger pourrait être retenu comme un facteur aggravant. Le Code de la route, article 8.3, stipule que vous devez garder le contrôle de votre véhicule à tout moment. Si vous mangez une barre chocolatée au feu rouge, il n’y a pas de souci. Et vous ne recevrez jamais une amende si vous buvez un peu d’eau. En revanche, si vous déguster votre menu Giant avec des frites à l’heure de pointe, il y a fort à parier que cela ne plaira pas au policier. De plus en plus de caméras scrutent les routes et identifient les conducteurs en infraction au moyen de l’intelligence artificielle. Il reviendra cependant toujours à un agent de trancher sur la base des images. La sanction? Une amende de 116 €. Vous connaissiez «boire ou conduire, il faut choisir», ajoutez désormais «manger ou conduire, il faut aussi choisir».

Puis-je me maquiller?

Se maquiller ou se raser (oui, ça existe!) en conduisant est également considéré comme une distraction. Bien que la loi ne mentionne pas explicitement le maquillage, tout acte qui détourne l’attention du conducteur de la route est interdit. Amende de 116 €.

GSM dans les files : combien ça coûte?

L’utilisation de son smartphone en voiture sans support est considérée comme une infraction de troisième degré. L’amende est de 174€ + supplément administratif de 8,84€. En cas de non-paiement, l’affaire sera portée devant le juge de police, qui peut infliger une amende allant de 240 à 4.000€. Ce montant peut même être doublé si l’infraction est répétée dans les trois ans. De plus, le juge a la possibilité de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à cinq ans.

Puis-je aller chercher une bouteille d’eau dans le coffre?

Descendre de son véhicule pour chercher un objet dans le coffre est dangereux et interdit sur une voie rapide ou une autoroute. Cela est d’autant plus risqué que la loi permet aux deux-roues motorisés de circuler entre les files. En revanche, si la voiture est à l’arrêt complet et dans un lieu sûr, c’est toléré, précise Touring.

Puis-je franchir une ligne blanche pour sortir un peu plus tôt, en empruntant brièvement la bande d’arrêt d’urgence?

L’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence est strictement réservée aux situations… d’urgence. Franchir la ligne blanche est illégal. Ce comportement peut entraîner de lourdes amendes. Il s’agit d’une infraction au 3eme degré au même titre que brûler un feu rouge. Cela conduit à une sanction qui va de minimum 174 € au retrait de permis en cas de circonstances dangereuses.

Puis-je passer par l’aire d’autoroute pour gagner du temps?

Non. Le presse a évoqué l’histoire d’un conducteur qui a écopé d’une amende de 126 € pour avoir évité une partie des embouteillages en traversant une aire d’autoroute. La police a estimé que le conducteur n’avait pas respecté le panneau interdisant le passage sauf pour se garer. Le contrevenant affirmait qu’il s’était arrêté pour un besoin naturel. Mais les policiers ont précisé dans leur P.-V. qu’ils avaient une vue dégagée de l’aire de stationnement depuis l’entrée jusqu’à la sortie et que l’automobiliste avait poursuivi sa route sans s’arrêter.