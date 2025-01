Chien maltraité: comment lui redonner confiance

Vous avez adopté un chien maltraité? Il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience et lui offrir toute l’attention et les soins dont il a besoin.

Accueillir un chien ayant subi des maltraitances est un geste noble, mais cela nécessite de la patience et une attention particulière pour l’aider à surmonter ses traumatismes. Voici quelques conseils pour l’accompagner dans cette transition et l’aider à retrouver sérénité et confiance.