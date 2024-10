Coupe Merci: une coupe de cheveux pour soutenir la recherche contre le cancer

La Fondation contre le Cancer mène l’opération Coupe Merci dans les salons de coiffure tout au long du mois d’octobre. En soutenant la recherche par vos dons, votre coupe devient un acte qui fait la différence!



Si vous vous rendez chez votre coiffeur au cours de ce mois d’octobre, et si votre salon participe à l’opération coupe merci, vous le remarquerez immédiatement. Le matériel coupe merci sera mis en avant pour attirer votre attention sur l’importance vitale de la recherche contre le cancer et vous inviter à faire un don qui sauvera des vies. L’opération coupe merci représente l’occasion de transformer son passage chez le coiffeur en un geste solidaire pour soutenir la recherche contre le cancer.

Pourquoi cet appel aux dons des coiffeurs?

C’est très facile à comprendre. Votre coiffeur est bien plus qu’un professionnel qui redonne forme et couleurs à vos cheveux : c’est souvent un confident. Vous partagez avec lui vos moments de joie comme de peine. Il est là pour vous écouter, vous conseiller, surtout si vous ou l’un de vos proches, êtes confronté.e.s à la perte de cheveux due à certains traitements contre le cancer. Il sera là aussi pour vous lorsque vos cheveux repousseront et que vous refranchirez sa porte après votre traitement. Un moment important dans la reconstruction de soi, de son image, de sa confiance en soi.

Bref, qui de mieux placé que votre coiffeur pour devenir l’ambassadeur de l’opération coupe merci au profit de la recherche?

Faire un don pour la recherche contre le cancer, c’est très simple :

Pendant ou après votre coupe ou soin, scannez le QR code affiché dans votre salon de coiffure. Choisissez le montant que vous souhaitez donner à la recherche. Finalisez votre don en quelques clics.

Si vous ne prévoyez pas de coupe en octobre, ou votre coiffeur ne participe pas à l’action mais vous souhaitez néanmoins faire un don, c’est tout à fait possible via https://cancer.be/coupe-merci/ Ce lien vous permet également de rencontrer la Pr Sophie Lucas, chercheuse en oncologie, qui explique pourquoi il est important de soutenir la recherche contre le cancer.

Chaque don, quel qu’en soit le montant, aide directement les chercheurs à avancer dans la lutte contre le cancer. Grâce à votre soutien, de nouveaux traitements sont développés, offrant ainsi plus d’espoir et de meilleures chances de guérison aux personnes atteintes d’un cancer.

En 2024, la Fondation contre le Cancer fête ses 100 ans. Son ambition d’ici à 2040 : augmenter le taux de survie à la maladie en le faisant passer de 5 à 10%. Aussi grâce à nous.