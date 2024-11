Cycliste vs piéton: qui est prioritaire?

On sait qu’il y a pas mal d’endroits où les cyclistes et les piétons circulent sur la même partie de la voie publique. Une cohabitation qui n’est pas toujours simple... Quelles sont les règles?

Voitures, vélos, trottinettes électriques, moto, piétons... Aujourd’hui, plus que jamais, de nombreux usagers se partagent la route. Quel que soit le mode de déplacement, il faut donc s’adapter, et respecter les autres. Mais entre un piéton et un cycliste, qui a la priorité? Que se passe-t-il quand ces deux usagers circulent ensemble dans un espace restreint?

C’est par exemple le cas des chemins réservés, comme les chemins du réseau Ravel. « A ces endroits, la cohabitation doit se faire harmonieusement sans se gêner mutuellement », explique la police belge dans un communiqué. Et de rappeler que le cycliste reste l’usager fort. « Il doit donc faire particulièrement attention aux piétions et ne pas hésiter à annoncer son approche avec un coup de sonnette non agressif. »

Quid du trottoir?

Mais que se passe-t-il alors sur des endroits qu’on suppose plutôt réservés aux piétons, comme un trottoir? En principe, « le trottoir est une partie de la voie publique réservée à la circulation et à l’usage du piéton ». Toutefois, certaines situations permettent aux cyclistes de l’emprunter, notamment pour assurer leur sécurité ou celle des autres usagers de la route. Par exemple, les enfants à vélo y sont souvent tolérés, et certaines réglementations locales peuvent autoriser les cyclistes adultes à utiliser le trottoir dans des zones où la circulation routière est particulièrement dangereuse ou lorsque les infrastructures pour vélos sont insuffisantes. Ainsi, « en dehors d’une agglomération, s’il n’y a pas de piste cyclable à disposition, tous les cyclistes sont autorisés à emprunter le trottoir, en utilisant le trottoir de droite par rapport au sens de leur marche, et bien entendu, en cédant la priorité aux piétons », explique la police.

En agglomération, par contre, la place de l’immense majorité des cyclistes n’est pas sur le trottoir. Or, il est souvent tentant d’y grimper avec son vélo. Notamment pour couper court dans des carrefours ou pour éviter de rouler sur un axe fréquenté. Il n’est pas interdit de le faire, bien sûr, à condition néanmoins de descendre de sa bécane et de poursuivre le chemin à pieds.

Et le passage pour piétons?

Le passage pour piétons suit une règle similaire: bien que rien n’interdise aux cyclistes de l’emprunter, ils doivent mettre pied à terre pour traverser. Ce geste leur permet de bénéficier de la priorité de passage, qui est exclusivement réservée aux piétons, tout en assurant la sécurité de ces derniers. En effet, si les piétons doivent surveiller non seulement les voitures mais aussi les vélos, leur traversée devient plus risquée. De plus, lorsque la voie est équipée d’un passage spécifique pour cyclistes, c’est là qu’ils doivent traverser, et non sur le passage pour piétons, afin de garantir une circulation ordonnée et sécurisée pour tous.