Donner plus d’autonomie aux seniors qui vivent avec un handicap visuel

L’association Eqla lance la campagne « Budget Senior Care » pour faciliter l’accès au matériel adapté des personnes âgées de plus de 65 ans.

En Belgique, si votre handicap visuel est reconnu après l’âge de 65 ans, vous ne pouvez disposer d’aides à l’achat de matériel adapté. Cela signifie donc que vous ne recevez aucun soutien financier pour acquérir le matériel nécessaire pour vivre en toute autonomie: lire, écrire, cuisiner, vous déplacer... Une incohérence qui impacte de nombreuses personnes déficientes visuelles, étant donné que les malvoyances et la cécité se déclarent bien souvent après l’âge de la retraite.

Or, la Constitution belge intègre un article énonçant que “Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables”. « Il semble donc essentiel que les personnes présentant un handicap après l’âge de 65 ans soient également soutenues financièrement pour le maintien d’une qualité de vie et d’une autonomie auxquelles elles ont droit », soutient Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla, une association belge qui agit au quotidien avec et pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Le saviez-vous? – 5.000 euros: c’est le prix moyen d’une TV-loupe.

– 1 personne sur 100: on estime qu’une personne sur 100 est malvoyante en Belgique, tandis qu’une personne sur 1000 est non-voyante.

– 3 fois plus en 2050: dans le monde, 36 millions de personnes sont aveugles, et leur nombre pourrait bondir à 115 millions en 2050. Dans le même temps, le nombre d’individus avec une « déficience visuelle modérée à sévère » devrait, lui, passer de 217 millions à 588 millions (source : OMS).

Faciliter l’accès au matériel adapté

Pour inverser la tendance et soutenir les personnes malvoyantes, Eqla propose de garantir une enveloppe fixe de 2.500 euros, renouvelable tous les 5 ans. Un budget qui permettra aux personnes dont le handicap s’est déclaré tardivement de bénéficier d’un coup de pouce nécessaire pour acheter une loupe électronique portable, une machine à lire, une TV-loupe ou toute autre technologie d’assistance.

« Il s’agit ici d’obtenir des moyens financiers permettant de favoriser l’indépendance et l’autonomie de la personne dans son lieu de vie », précise l’association. Eqla demande donc aux futurs gouvernements d’inscrire la création de l’enveloppe “Budget Senior Care” dans les Déclarations de Politique Régionales (DPR) en Région wallonne et bruxelloise, afin d’aider les personnes reconnues déficientes visuelles après 65 ans à conserver voire majorer leur niveau d’indépendance et d’autonomie au domicile.

Une pétition

Envie de participer à cette lutte? Eqla lance une pétition en ligne. Scannez le QR Code ou cliquez ici pour signer la pétition.