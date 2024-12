Feux d’artifice: une fête pour nous, un cauchemar pour les animaux

Déjà interdits par un certain nombre de communes en Belgique, les feux d’artifice continuent d’avoir lieu dans d’autres. Ces spectacles pyrotechniques n’amusent pourtant que les humains…

Tous les animaux, qu’ils soient chiens, chats, chevaux, oiseaux, vaches, etc. sont impactés par les feux d’artifice. Ceux-ci les effraient pour la simple et bonne raison qu’ils ne connaissent pas la provenance de ces bruits assourdissants et pétaradants. Et l’inconnu effraie, c’est un fait. Certains animaux arrivent à surmonter leur crainte; d’autres, plus sensibles, sont terrifiés à un point tel qu’ils peuvent en mourir. Il n’est pas rare de découvrir, au lendemain du réveillon, des cadavres d’oiseaux jonchant le sol. Les oiseaux étant, en effet, assez sensibles au niveau cardiaque, ils sont les premiers touchés par nos joujoux humains.

Quant aux équidés et aux bovins, certains sont si terrifiés qu’ils n’hésitent pas à foncer dans les fils barbelés ou électrifiés de leurs prés en tentant de s’enfuir, avec les conséquences qu’on peut imaginer... En attendant que les feux d’artifice soient interdits partout sur le territoire belge, il est fortement conseillé d’enfermer ces animaux dans des écuries et étables afin de les protéger au moins physiquement. Cela n’enlève cependant pas l’impact psychologique de la peur.

«La panique peut pousser les félins à s’enfuir. »

Le jour du réveillon, assurez-vous également que vos chats sont bien rentrés, au risque de ne plus jamais les revoir. La terreur peut en effet pousser les félins à s’enfuir si vite qu’ils peuvent se retrouver très loin de votre domicile, sans compter le danger des routes croisées en chemin, majoré par la vitesse de fuite de vos compagnons. Une fois à l’intérieur, protégez-les au maximum, ainsi que les chiens, lapins et autres cobayes, en fermant bien toutes les fenêtres, tous les rideaux et en passant de la musique classique qui couvrira en partie le bruit des feux d’artifice et les aidera à retrouver une certaine sérénité.

Merci à Julie Willems, comportementaliste, pour ses conseils.