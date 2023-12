Des feux d’artifice pour les fêtes? Attention, danger!

Tirer des feux d’artifice n’est pas une pratique sans risque: leur manipulation représente un réel danger tant pour votre sécurité que pour celle de vos proches. Même les animaux en souffrent...

La Fondation des brûlés a lancé une nouvelle campagne de prévention pour sensibiliser le grand public aux dangers et aux risques liés à l’usage des feux d’artifice à l’occasion des fêtes de fin d’années.

Quels risques pour la santé?

Les risques de mutilation et de brûlure sont bien réels: les parties du corps les plus touchées sont les mains (25%), les doigts (32%), les yeux (15%) et la tête (13%). Une victime sur deux souffre de brûlures. Attention aussi aux lésions auditives: certains types d’artifices (le pétard populaire) atteignent 160 décibels ou plus, soit 20 décibels au-dessus du seuil de douleur. Il ne faut pas négliger l’effet traumatisant qu’ils peuvent avoir sur nos amis les animaux.

Brûlures

En cas de brûlure, une seule règle s’applique : « l’eau d’abord, le reste vient ensuite. » Rincer rapidement et brièvement la brûlure avec de l’eau glacée supprime la douleur. Puis, rincez la plaie pendant 10 à 15 minutes avec de l’eau à température agréable (tiède) afin d’éliminer la chaleur qui s’est accumulée. En cas de plaie superficielle, traitez-la à l’aide d’une pommade. Si la blessure semble plus profonde (3e degré), rendez-vous immédiatement aux urgences.

Lésions oculaires et auditives

En cas de blessure aux yeux – un morceau d’artifice y a pénétré – ou aux oreilles, consultez un spécialiste!

Plaies ouvertes et membres arrachés

C’est malheureusement plus fréquent qu’on ne le pense. En cas de plaie ouverte ou si un morceau de doigt a été arraché, il faut recouvrir le membre blessé d’un bandage et faire appel à une assistance médicale.

Prévention: les bons gestes

Le meilleur moyen pour prévenir les risques, c’est de ne pas utiliser de feux d’artifice. Mais si vous y tenez vraiment, voici quelques conseils:

SOYEZ SOBRE: L’alcool et les feux d’artifice ne font pas bon ménage. Assurez-vous d’avoir un « Bob » ou de faire sauter les bouchons après le feu d’artifice.

L’alcool et les feux d’artifice ne font pas bon ménage. Assurez-vous d’avoir un « Bob » ou de faire sauter les bouchons après le feu d’artifice. CHOISIR UN LIEU SÛR : N’allumez pas de feux d’artifice à proximité d’un tas de bois sec ou dans un endroit où plusieurs personnes sont rassemblées. Tenez les spectateurs à l’écart.

: N’allumez pas de feux d’artifice à proximité d’un tas de bois sec ou dans un endroit où plusieurs personnes sont rassemblées. Tenez les spectateurs à l’écart. ALLUMER LA MÈCHE AVEC LE BON ÉQUIPEMENT : Les spécialistes recommandent d’utiliser une mèche. N’utilisez pas de flamme (allumette ou briquet), car cela accélère la combustion de la mèche et l’explosion de votre feu d’artifice. Gardez le bras tendu lorsque vous allumez la mèche et ne vous penchez jamais au-dessus de la fusée.

: Les spécialistes recommandent d’utiliser une mèche. N’utilisez pas de flamme (allumette ou briquet), car cela accélère la combustion de la mèche et l’explosion de votre feu d’artifice. Gardez le bras tendu lorsque vous allumez la mèche et ne vous penchez jamais au-dessus de la fusée. PLACER LA FUSÉE DANS UN TUBE : Utilisez un tuyau vertical fixé au sol. Le tuyau doit être de la même longueur que le support de la fusée. Ne pas utiliser de bouteilles pour lancer les fusées.

: Utilisez un tuyau vertical fixé au sol. Le tuyau doit être de la même longueur que le support de la fusée. Ne pas utiliser de bouteilles pour lancer les fusées. UNE FUSÉE APRÈS L’AUTRE: Ne tirez qu’une fusée à la fois et ne rallumez jamais une fusée qui n’a pas explosé. Versez un seau d’eau froide sur la fusée et laissez-la refroidir toute la nuit.

Plus de conseils dans cet article: Mesures de prévention pour un feu d’artifice en toute sécurité

