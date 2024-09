La SNCB instaure la zone de silence sur ses principales relations IC

La SNCB annonce lundi via un communiqué le déploiement de zones de silence dans une grande partie de ses trains. Les principaux trains IC se verront dotés d‘une ou plusieurs voitures comportant une zone de silence dans les semaines et mois à venir, précise la Société nationale des chemins de fer belges.

La SNCB a procédé à un projet pilote en début d‘année dernière avec des zones de silence dans les trains IC entre Eupen et Ostende et entre Bruxelles et Luxembourg. « La réaction des voyageurs a été très positive, tant chez les navetteurs que chez les voyageurs de loisirs. Neuf voyageurs sur dix ayant pris place dans une zone de silence se sont déclarés satisfaits du concept. Plus de la moitié d‘entre eux ont déclaré prendre le train plus souvent en conséquence », détaille la SNCB. C‘est la raison pour laquelle la SNCB a choisi de déployer des zones de silence sur ses principales relations IC, c‘est-à-dire les trains entre les grandes villes. Concrètement, chaque train composé de voitures à double étage comportera au moins une zone de silence. Celle-ci sera toujours à ‘létage inférieur d‘une ou plusieurs voitures. Les voyageurs reconnaîtront la zone de silence aux autocollants et pictogrammes apposés à l‘intérieur et à l‘extérieur de la voiture. Dans une zone de silence, il est recommandé de ne pas parler fort, de rester discret au téléphone, de mettre son téléphone portable en mode silencieux et de ne pas régler le volume de son casque ou de ses écouteurs à un niveau trop élevé, souligne encore la SNCB. La société précise qu‘aucun supplément n‘est demandé pour s‘installer dans une zone de silence.