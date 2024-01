Les cigognes font déjà leur retour en Belgique

Une cinquantaine de cigognes sont déjà revenues à Malines, au parc animalier de Planckendael, après leur migration hivernale, rapporte le zoo mercredi. Un quart de la plus grande colonie de cigognes de Belgique est déjà rentrée au Plat pays alors que l’hiver sévit toujours.

Après la saison de reproduction, la plupart des oiseaux adultes partent à l’automne, soit seuls ou en groupe, rejoindre des contrées plus chaudes où ils trouveront de la nourriture en abondance. Cette année, le ZOO Planckendael a déjà vu revenir au compte-goutte les premiers petits couples et quelques célibataires dès la mi-novembre. Ils ont passé les derniers mois dans les prairies autour de Planckendael pour passer ensuite la nuit dans leur nid habituel.

“Voir un groupe de cigognes vous survoler dans les derniers rayons du soleil hivernal pour rejoindre leurs nids est assez impressionnant. Souvent, nous restons dehors sous le ciel étoilé, avec la lune qui brille et nos orteils tout froids, pour observer les nids et assister à l’arrivée de nouvelles cigognes”, raconte le soigneur Olivier.

Retour précoce

Le parc animalier présume que les 51 volatiles déjà de retour ont opté cet hiver pour une migration locale, dans un rayon de quelques centaines de kilomètres vers le sud de l’Europe ou l’Afrique du Nord. Les oiseaux ont peut-être déjà trouvé suffisamment de nourriture dans leur environnement pour survivre à l’hiver belge.

« Nous constatons également ce phénomène de retour précoce des oiseaux dans le reste de la Flandre », avance le zoo de Planckendael. « L’hiver doux et humide, sans sols gelés, a été favorable à leur approvisionnement alimentaire. Tant que les animaux sont suffisamment protégés par leur plumage et ne sont pas trempés jusqu’aux os, ils peuvent supporter un pic hivernal dans de bonnes conditions. En cas de temps orageux, les cigognes se protègent du vent dans les pairies et économisent ainsi leur énergie. Malheureusement, les nombreuses tempêtes hivernales ont causé quelques dégâts à leurs lieux de nichage », pointe cependant le parc animalier.

Le retour majeur des quelque 150 cigognes nichant à Planckendael est, lui, attendu pour fin février ou début mars. Les volatiles s’attacheront ensuite à reconstruire et embellir leurs nids, en vue de la saison reproductive.