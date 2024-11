Les dangers de l’automne pour nos animaux

Une agréable lumière, des feuilles chatoyantes, l’automne rime avec balades en forêt pour le plus grand bonheur de nos chiens! Néanmoins, en consultation, j’attire fréquemment l’attention sur les précautions à prendre lors de cette arrière-saison, que ce soit en sortie ou chez soi. Divers dangers guettent, en effet, nos compagnons canins et félins.

Tout d’abord, continuez à protéger vos animaux contre les puces et les tiques, vectrices de maladies graves. Lors de vos promenades, pensez à éviter les zones de chasse, de nombreux accidents sont recensés chaque année. Par ailleurs, ne laissez pas votre chien jouer avec des pommes de pin car leurs écailles sont indigestes. Les marrons, châtaignes et glands sont irritants voire toxiques pour le tube digestif, provoquant ainsi vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. Ils peuvent également occasionner une obstruction intestinale. Quant aux fruits à coque moisis, retrouvés sur le sol, ils contiennent des substances neurotoxiques.

Saviez-vous que les intoxications aux champignons sont fréquentes chez nos poilus? Attention aux champignons vénéneux mais aussi à nos champignons comestibles comme les pleurotes ou les morilles. Si malgré votre vigilance, votre chien a déjoué votre attention, proposez-lui une friandise pour qu’il lâche ce qu’il a en bouche. Essayez d’éviter les jeux de bâtons. Outre le fait qu’ils sont dangereux et peuvent occasionner de graves blessures, certains arbres sont toxiques comme l’if et le marronnier d’Inde.

« Attention aux marrons, châtaignes et glands ! »

L’automne coïncidant également avec le retour des rhumes, le paracétamol est le médicament le plus vendu à cet effet. Cependant, ne l’administrez jamais à votre animal et rangez le en sécurité car il est extrêmement toxique pour nos compagnons ! En cas d’intoxication, notez si possible l’heure et la quantité du toxique ingéré et appelez votre vétérinaire.