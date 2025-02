Les freins à l’achat d’une voiture reconditionnée

Voiture reconditionnée VS voiture d’occasion: quelle différence?

Une voiture d’occasion est tout simplement une voiture qui a déjà été utilisée et revendue. Elle peut être vendue par un particulier ou un professionnel (garagiste, concessionnaire). Son état dépend de son historique : nombre de kilomètres parcourus, entretien réalisé, réparations effectuées, etc. Généralement, elle est vendue « en l’état », avec une éventuelle garantie limitée si elle est achetée chez un professionnel.

Une voiture reconditionnée est une voiture d’occasion qui a été remise en état avant d’être revendue. Cela signifie qu’elle a subi une série de contrôles techniques et mécaniques approfondis, et que certaines pièces usées ou défectueuses ont été remplacées. Elle est généralement proposée avec une garantie plus longue qu’une voiture d’occasion classique.