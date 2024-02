Mon chien est enrhumé: dois-je m’inquiéter?

Le rhume est un mal qui revient chaque année lors de la période hivernale. Sachez que votre chien n’est pas épargné...

Chez le chien, il n’y a pas de virus connu qui soit responsable du rhume tel qu’on le connaît chez l’homme. Dès lors, vous ne devez pas craindre de transmettre cette infection à votre animal. Il existe, en outre, une certaine spécificité d’hôte, c’est-à-dire qu’un virus qui contamine l’humain ne contaminera pas nécessairement le chien et vice versa.

L’origine étiologique des symptômes du rhume est variable chez nos poilus…Si elle est virale, on pense souvent à la toux des chenils: un virus et une bactérie agissent conjointement pour provoquer une infection des voies respiratoires supérieures avec de la toux et des tentatives d’expectoration ou non. Des antibiotiques peuvent s’avérer nécessaires chez les chiens jeunes et âgés, la maladie pouvant atteindre les voies respiratoires plus profondes. Et un vaccin est obligatoire, par exemple, lors d’un séjour en pension canine ou lorsque votre chien participe à des cours d’éducation.

Gardez-le au chaud et à l’abri des courants d’air.

Plus rarement, une atteinte des voies respiratoires supérieures peut être occasionnée par une infection fongique comme l’aspergillose qui touche principalement les races au museau allongé. Un traitement ad hoc sera nécessaire.

Comme chez l’humain, l’origine des symptômes peut être allergique. Ils présentent alors un caractère récidivant et saisonnier (allergies aux pollens, aux graminées…). Là aussi, diverses solutions existent. Quand les symptômes du rhume apparaissent chez votre chien, vous pouvez mettre des gouttes d’eucalyptus sur un linge humide posé sur un radiateur afin d’embaumer la pièce et soulager ses voies respiratoires. Si le nez de votre fidèle compagnon est encombré, vous pouvez instiller du sérum physiologique afin de dégager ses narines. Certains sirops homéopathiques permettent aussi de soulager les voies respiratoires. Pensez à garder votre chien au chaud et à l’abri des courants d’air. Dans tous les cas, un «rhume» est donc à tenir à l’œil, même s’il paraît parfois bénin!