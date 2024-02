Obligé de trier vos déchets alimentaires?

Les restes de repas doivent être triés. Ils ne peuvent plus aller dans la «grande poubelle». Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la règle et pourquoi c’est bon pour l’environnement?

Depuis mai 2023, le tri des déchets alimentaires/organiques est obligatoire à Bruxelles. La Wallonie et la Flandre y sont aussi officiellement passées depuis le 1er janvier 2024. C’est une obligation européenne pour tous. Et ce, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Officieusement, pour la majorité des ménages, cette nouvelle réglementation ne nécessitera pas de modifications. La plupart des communes disposent déjà d’un système de gestion distinct les déchets organiques. Dans les faits, beaucoup de nos concitoyens faisaient déjà le tri des déchets.

Quelle collecte?

Elle se fait selon plusieurs modalités: directement au domicile, dans des sacs spécifiques ou conteneurs. Mais aussi dans des points de collecte volontaire comme des conteneurs enterrés, dans les centres de recyclage. Et bien entendu, ces déchets finissent aussi dans le compost des particuliers ou des quartiers. Il est recommandé à chacun de se renseigner auprès de son intercommunale.

Obligation et sanctions?

Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation de tri risquent une amende allant de 100 € à un million d’euros en fonction de la gravité de l’infraction. Pour les particuliers, nous confie le porte-parole d’une intercommunale, «il va y avoir une certaine tolérance au début. L’objectif d’une telle mesure est une évolution des habitudes. La première année, nous mettrons surtout l’accent sur la communication plutôt que sur la sanction.» Si la tolérance est de mise, personne n’est à l’abri d’une sanction ici ou là. Il a dernièrement été rapporté qu’un habitant d’Etterbeek, qui avait jeté un bocal en verre dans sa poubelle, a dû payer une amende de 300 €. Un service de vérification a éventré son sac poubelle déposé sur le trottoir. En plus du bocal, ils ont découvert une enveloppe avec son nom et adresse.

Les déchets organiques représentent près de 30% du volume de la poubelle ménagère.

Biodéchets?

On entend par là les restes de fruits et légumes, les restes de repas, les aliments avariés sans emballage, le marc de café, les essuie-tout, les litières biodégradables, les petits déchets de jardin… Sont à proscrire les huiles qui vont à la déchetterie, les pièces de viande, les cendres, les os et les coquillages en quantité et bien entendu les emballages..

Que deviennent ces déchets?

Les déchets organiques représentent près de 30% du volume de la poubelle ménagère. Plutôt que de les incinérer, un processus les utilise comme matière première pour les transformer en énergie verte (gaz, électricité et chaleur) et en compost. Techniquement, après un tri, les matières terminent dans des cuves de fermentation. On arrive à en tirer du biogaz. Un sous-produit de ce processus est le digestat destiné à l’agriculture. Il est utilisé pour enrichir les sols tout en réduisant le besoin d’engrais chimiques.