Observation des oiseaux: dégainez vos jumelles les 3 et 4 février

Natagora invite le grand public à dégainer les jumelles lors de son grand recensement annuel qui se déroulera le week-end des 3 et 4 février. Les données récoltées par les particuliers permettent aux ornithologues de l’association de suivre l’évolution des populations d’oiseaux de jardin depuis plus de 20 ans maintenant, explique l’ASBL dans un communiqué.

L’hiver constitue la période idéale pour observer les oiseaux car ceux-ci changent radicalement de comportement durant cette saison. Exit les parades et les mélodies enjouées. La quête de nourriture et la recherche d’un abri chaleureux pour la nuit font l’objet de toutes les préoccupations. Et pour cause: une nuit glaciale peut faire perdre jusqu’à 20% de son poids à un petit oiseau comme la mésange. Quelques grammes à récupérer dès le lendemain, question de survie.

Rester en groupe pour survivre

« Poussés par le froid et la faim, ils s’aventurent plus près des maisons et se tolèrent plus entre eux, ce qui permet de les voir en plus grand nombre. » explique Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora. Il est en effet très fréquent d’observer des groupes d’oiseaux où plusieurs espèces ayant les mêmes habitudes alimentaires se mélangent. « Être en groupe facilite la recherche de nourriture et permet de mieux surveiller les dangers environnants », explique l’association environnementale.

Beaucoup d’espèces forment par ailleurs des dortoirs hivernaux. Cette pratique est très connue chez les étourneaux qui se rassemblent parfois par centaines, tandis que d’autres espèces forment des petits groupes d’une dizaine d’individus, ajoute encore l’association de protection de l’environnement.

Participer au recensement

L’an dernier, quelque 14.902 participants s’étaient mobilisés pour encoder leurs résultats dans 10.491 jardins. Au total, 452.938 volatiles ont été comptés lors de cette 20e édition du grand recensement, qui s’était déroulé les 4 et 5 février. Le merle noir arrivait en tête des observations suivi de la mésange charbonnière et du rouge-gorge.

Pour participer, il suffit d’observer les oiseaux directement au jardin ou depuis une baie vitrée. En moins d’une heure, la plupart des hôtes ailés se sont montrés. Un guide d’identification, une feuille de comptage et un espace d’encodage des observations sont disponibles sur le site de l’association.