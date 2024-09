Pour votre bien-être, dormez avec une peluche

Près de 9 adultes sur 10 qui dorment avec une peluche affirment que le faire a un effet positif sur leur bien-être mental, selon une enquête réalisée par le fabricant d’étiquettes nominatives My Nametags.

Le doudou est-il réservé aux enfants? Sûrement pas, vous diraient ces adultes qui dorment encore avec leur peluche préférée. Il s’avère, en effet, que bon nombre de nos compatriotes ne peuvent ou ne veulent pas se séparer de leur fidèle compagnon. Et il n’y a pas de honte à avoir: dormir avec une peluche aiderait aussi les adultes à réduire le stress. Le fabricant d’étiquettes nominatives My Nametags a réalisé une enquête sur les relations qu’entretiennent les adultes belges avec leurs doudous.

4 adultes belges sur 10 ont une peluche à la maison

7 adultes interrogés sur 10 ont eu un jour une peluche. 4 adultes sur 10 en ont toujours une et la moitié d’entre eux dort encore avec ce doudou. Lorsqu’on leur demande pourquoi ils ont une peluche à la maison, 41% répondent qu’elle a une valeur émotionnelle et qu’elle leur rappelle la personne qui la leur a offerte. Pour 37 +% d’entre eux, elle leur rappelle leur enfance et 28% y trouvent du réconfort lorsqu’ils sont tristes.

En permanence au lit

Au total, quelque 2 adultes belges sur 10 partagent donc encore leur lit avec une peluche. Pour 76% d’entre eux, la peluche s’y invite même en permanence, indépendamment de la présence d’une autre personne. Et ceux qui pensent que ce sont surtout les femmes qui refusent de se séparer de leur peluche lorsque leur partenaire est présent se trompent: 73% des hommes qui s’endorment avec une peluche indiquent aussi que la leur ne quittera pas le lit. 50% de ceux qui dorment avec un doudou l’emportent également en déplacement.

Fierté ou honte ?

Il est dans la nature humaine d’être sensible à l’opinion des autres. À cet égard, 35% des adultes qui dorment avec leur peluche disent craindre de passer pour des enfants. 41% préfèrent donc garder le secret sur leur partenaire en peluche, les hommes tirant un peu la moyenne vers le haut (51% contre 35% chez les femmes).

Effets positifs ?

Près de 9 personnes sur 10 (86%) qui dorment avec une peluche affirment que le faire a un effet positif sur leur bien-être mental. Les Belges ne peuvent globalement que leur donner raison, puisque 7 compatriotes sur 10 reconnaissent qu’une peluche peut réduire le stress.

Plus de peluche ?

Qu’est-il advenu des peluches des adultes qui en avaient une et qui ne l’ont plus? 30% d’entre eux disent l’avoir gardée quelque part, 23% n’ont aucune idée de ce qu’elle est devenue, 18% l’ont jetée, 12% l’ont donnée à quelqu’un d’autre et 10% l’ont perdue. Seulement 13% des personnes interrogées ont étiqueté leur peluche pour la perdre moins facilement, 23% pensent que ce serait une bonne idée de le faire. Sachant que 89% des personnes qui dorment avec une peluche ont déclaré qu’ils seraient fort tristes de perdre la leur, ce chiffre est tout de même assez frappant.