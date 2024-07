Près de 160 cigogneaux bagués au zoo de Planckendael en 2024

Près de 160 cigogneaux ont été bagués au zoo de Planckendael (Malines) en 2024, a annoncé le parc animalier mardi. Au total, le parc a recensé 166 cigogneaux, soit exactement le même nombre record qu’en 2023, précise le zoo. Sur ces 166 poussins, 157 ont été bagués.

Le parc animalier note également avoir enregistré 71 nids productifs, soit dix de plus que l’année précédente. Il précise néanmoins que les fortes pluies du printemps ont provoqué le décès de nombreux poussins et que plusieurs couples se sont ainsi retrouvés avec un nid vide.

Le zoo note toutefois un évènement exceptionnel cette année. « Après avoir perdu son cigogneau, une des cigognes y a pondu de nouveaux œufs. La veille de notre dernière journée de baguage, fin juin, un poussin en bonne santé y est éclos. Un phénomène tout à fait exceptionnel et intéressant puisque tous les autres cigogneaux sont âgés de quelques semaines déjà », explique un soigneur du zoo.

Les cigognes s’installent au zoo depuis 1990 et les dix premiers cigogneaux ont été bagués en 1991. Le groupe revient chaque année pour s’installer dans le parc animalier et ne cesse de s’étendre. Le zoo compte ainsi 376 cigognes, dont 210 adultes et 166 jeunes au sein de la plus grande colonie de Belgique, détaille la porte-parole du parc, Amanda Wielemans.