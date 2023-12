Télécom, immo, indemnité vélo... Tout ce qui change le 1er janvier

Cette année, quelques bonnes nouvelles sont attendues, mais également de moins bonnes pour le portefeuille...

Quels sont les changements attendus pour l’année 2024? Petit tour de la question.

Finances

Les salaires d’un demi-million d’employés en hausse de 1,48%

Les salaires d’un demi-million d’employés de la commission paritaire 200 (CP 200) augmenteront de 1,48% à partir de janvier, avec le mécanisme d’indexation automatique.

En comparaison, l’indexation au 1er janvier 2022 s’élevait à 3,58% et a été largement battue par celle du 1er janvier 2023 qui a atteint 11,08%, un record historique. Les deux dernières années ont en effet été caractérisées par une inflation élevée.

La CP 200, la plus importante du pays, regroupe une trentaine de secteurs tels que le commerce automobile, l’industrie du béton, les entreprises de construction, les garages, le commerce de gros ou encore les agences d’intérim.

La réduction d’impôt dans le cadre de l’épargne à long terme fédérale supprimée en partie

Le 1er janvier 2024, l’avantage fiscal prévu dans le cadre de l’épargne à long terme fédérale, qui s’applique notamment aux versements dans une assurance-vie ou à un emprunt pour une seconde résidence, sera supprimé pour la plupart des dépenses prévues dans ce cadre.

Bruxelles: de nouveaux allègements concernant les droits de succession et de donation

Dès la nouvelle année, les cohabitants de fait seront assimilés aux conjoints et cohabitants légaux, uniquement sous les conditions suivantes: que ces personnes aient formé un ménage commun en principe un an pour bénéficier des taux les plus bas, et trois ans pour bénéficier de l’exonération sur le logement familial. Le projet vise à ne pas pénaliser les personnes qui vivent ensemble sans avoir officialisé leur union.

Le dispositif instaure aussi un taux réduit de 3% (« leg à un ami ») sur une première tranche de 15.000 euros (pour toute la succession) pour les personnes imposées selon les tarifs entre frères et sœurs, entre oncles et tantes ou neveux et nièces et entre toutes autres personnes spécifiquement désignées dans le testament du défunt.

Par ailleurs, l’ordonnance prévoit la suppression de la règle de renonciation à une succession.

Travail

Plusieurs changements dans le système des flexi-jobs

Le système des flexi-jobs, c’est-à-dire une formule de travail flexible et fiscalement intéressante mise en place dans certains secteurs d’activités, connaîtra à partir du 1er janvier 2024 plusieurs changements. Outre l’extension du régime à neuf secteurs supplémentaires, le montant défiscalisé sera dorénavant limité.

L’indemnité vélo augmente de 8 centimes par kilomètre

L’indemnité vélo passera dès le 1er janvier 2024 de 0,27 euro exonéré d’impôt par kilomètre à 0,35 euro par kilomètre. À l’augmentation de ce montant s’ajoutera un plafond annuel défiscalisé de 2.500 euros par an. Cela correspond à 7.142 kilomètres parcourus à vélo, soit un trajet domicile-travail aller-retour de 34 kilomètres 210 jours par an, a calculé le gouvernement.

Instauration des chèques-repas pour les fonctionnaires fédéraux

Près de 65.000 fonctionnaires fédéraux bénéficieront de chèques-repas à partir du 1er janvier 2024. Ils ne devront finalement pas attendre le 1er avril.

Récupération des jours de congé perdus pour cause de maladie

A partir du 1er janvier 2024, les travailleurs qui tomberont en incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles pourront conserver leurs jours de vacances pour les prendre plus tard.

Toute personne quittant son emploi peut récupérer son numéro de téléphone portable

Le travailleur qui disposait déjà d’un numéro de téléphone portable avant son entrée en fonction aura le droit de le récupérer à l’issue de son contrat, quel que soit le motif de la rupture, et ce dès le 1er janvier 2024.

Immobilier

La TVA à 6% pour la démolition-reconstruction

Toute personne souhaitant démolir un bâtiment avant de reconstruire au même endroit une habitation privée pourra bénéficier, dès le 1er janvier, d’un taux de TVA à 6% au lieu de 21% il y a quelques années encore. Dans un premier temps annoncée comme une mesure provisoire, le gouvernement fédéral a décidé de maintenir ce taux à 6%, mais uniquement pour les projets particuliers. Les grands projets de logements avec des démolitions-reconstructions ne pourront plus bénéficier d’une TVA réduite.

Fin du compteur qui tourne à l’envers

Toute installation photovoltaïque mise en service l’année prochaine ne bénéficiera donc plus d’une compensation, ces nouvelles installations devant nécessairement être associées à un compteur double flux (qui mesure séparément les prélèvements et les injections), communément appelé compteur communicant.

Les frais de dossier des crédits hypothécaires passeront de 500 à 350 euros

Le plafond des frais de dossier pour un crédit hypothécaire sera ramené de 500 euros à 350 euros dès le 1er janvier 2024, afin d’enrayer une course à l’échalote.

Bruxelles: un droit de préférence aux locataires en cas de vente d’un logement

Le propriétaire doit désormais notifier préalablement au locataire sa décision de vendre le bien, en indiquant le prix et les conditions de la vente envisagée, ainsi que son droit de préemption, par recommandé avec accusé de réception. Le locataire dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour accepter ou non l’offre de vente. Si le logement est proposé à un prix ou à des conditions plus favorables que prévu à un autre acquéreur, le propriétaire ou son notaire devra le notifier au locataire qui disposera d’un délai de sept jours pour exercer son droit de préférence.

Argent, consommation

L’abonnement télécom coûtera plus cher

L’opérateur télécom Voo, propriété d’Orange, a annoncé une augmentation de plusieurs de ses abonnements et packs à partir du 1er janvier 2024. Au total, ce sont 79 tarifs qui sont touchés par ces hausses, est-il précisé dans la nouvelle grille tarifaire de Voo.

L’opérateur de télécommunications Proximus augmente lui aussi le prix de plusieurs de ses abonnements dès le 1er janvier 2024. L’entreprise explique ces hausses par la pression de l’inflation sur ses coûts.

Les tarifs sociaux pour le gaz et l’électricité en hausse

Les tarifs sociaux augmenteront le 1er janvier en moyenne de 9,6% pour le gaz naturel et de 9,3% pour l’électricité, selon les données du régulateur fédéral de l’énergie (Creg).

En Wallonie, les titres-services passent à 10 euros

Dès ce 1er janvier, les titres-services passeront de 9 à 10 euros en Wallonie, comme prévu dans l’arrêté adopté le 1er décembre dernier en dernière lecture par le gouvernement régional.

Bpost augmente le prix des timbres

Bpost va adapter ses tarifs à partir du 1er janvier pour compenser en partie la hausse des coûts liée à l’inflation et à la baisse du volume de courrier. Le timbre-poste Non Prior, acheté à la pièce, passera ainsi de 1,39 euro à 1,46 euro, tandis que le timbre-poste Prior verra son prix unitaire passer de 2,17 euros à 2,27 euros.

Le prix des cigarettes et des e-liquides en forte augmentation

À partir du 1er janvier 2024, fumer sera toujours aussi nocif pour la santé et deviendra encore plus mauvais pour le portefeuille et ce, qu’il s’agisse de cigarettes électroniques ou de cigarettes classiques. Ainsi, un droit d’accises, s’élevant à 0,15 euro par ml, sera prélevé sur les liquides à vapoter, tandis que les produits liés au tabac verront leur prix augmenter de 25% environ.

Société

Le tri des biodéchets obligatoire en Wallonie

Le tri des biodéchets en vue de leur valorisation devient obligatoire au sud du pays à partir du 1er janvier 2024. Chez la plupart des particuliers, la mise en application de cette obligation n’entrainera toutefois aucun changement puisque la grande majorité des communes wallonnes ont déjà mis en place une gestion séparée de ce type de déchets pour les ménages.

Santé

Les patients ne devront plus payer pour les transports entre hôpitaux

A partir du 1er janvier, les patients ne devront plus payer la facture des transports planifiés entre hôpitaux lorsqu’ils seront admis pour une opération ou un traitement et qu’ils devront, par exemple, être transportés vers un hôpital plus spécialisé. Un montant de 13,5 millions d’euros sera investi à cet effet.

Les malades de longue durée désormais contrôlés physiquement trois fois l’an

Les employés et travailleurs indépendants malades de longue durée devront, au cours de la première année d’incapacité, se rendre trois fois chez le médecin de leur mutuelle afin de subir un contrôle physique. La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Les honoraires des dentistes indexés, certains soins plus chers

À partir du 1er janvier, les honoraires des dentistes seront indexés de 6,05% en vertu de l’accord dento-mutualiste 2024-2025 conclu à la mi-décembre. Les tarifs de plusieurs soins dentaires seront par ailleurs revus à la hausse.

Un nouveau trajet de soins pour aider les patients diabétiques

Un nouveau « trajet de démarrage diabète » entrera en vigueur à compter du 1er janvier. Celui-ci doit permettre à toutes les personnes atteintes d’être accompagnées de manière abordable par une équipe de soins multidisciplinaire opérant autour du médecin généraliste.