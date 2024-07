10 geneesmiddelen die de zon schuwen

Voor de meeste geneesmiddelen vormt warmte, zelfs een hittegolf, geen probleem. Maar met een aantal medicijnen moet je omzichtiger omspringen in de zon.

1. Insuline

Bij warm weer kunnen mensen met diabetes sterker reageren op insuline waardoor de bloedsuikerspiegel kan dalen. Anderzijds doet warmte de suikerspiegel in het bloed stijgen. Deze schommelingen vragen om overleg met de arts en eventueel aanpassing van de insulinemedicatie.

Bewaar insuline altijd in de koelkast. Vergeet geen medisch attest aan de arts te vragen bij (vliegtuig)reizen naar het buitenland. Insuline houdt u best in de handbagage omdat de temperatuur in de laadruimte van een vliegtuig teveel schommelt. Zo bent u ook zeker dat uw medicatie samen met u aankomt op uw vakantiebestemming. Vliegtuigbagage kan soms tijdelijk zoek raken.

2. Diuretica (plasmiddelen)

Deze vochtafdrijvende medicatie wordt onder meer genomen bij een te hoge bloeddruk of hartproblemen. Het geneesmiddel wordt meestal ’s ochtends ingenomen omdat u hiervan meer moet plassen. In warme periodes, wanneer u meer transpireert, kan dat ertoe leiden dat u teveel vocht verliest. Dat verhoogt het risico op uitdroging, zeker tijdens een hittegolf. Tracht altijd voldoende te drinken. In bepaalde gevallen, wanneer de bloeddruk teveel daalt, kan het nodig zijn om de medicatie of dosering te herzien, maar altijd in samenspraak met uw arts.

Diuretica bewaart u op een droge plek, waar het niet warmer is dan 25 graden. Bewaar geen geneesmiddelen in de badkamer of de keuken. Daar kan de luchtvochtigheid te hoog oplopen. Kies voor een koelere bergruimte, een garage, de hal.

3. Antibiotica

Wie antibiotica slikt, moet altijd uitkijken in de zon. Dat geldt het meest voor de antibioticaklassen van de tetracyclines en chinolonen. Tijdens een antibioticakuur blijft u best zoveel mogelijk binnen. Want ook in de schaduw is het uitkijken voor de weerkaatsing van de zonnestralen op de grond. Antibiotica maken de huid immers beduidend gevoeliger voor zonnebrand. Moet u toch de deur uit, draag dan een zonnehoed en smeer uw huid royaal in met een zonnecrème factor 50.

Antibiotica bewaart u op een droge plek, tenzij anders vermeld.

4. Ontstekingswerende gel

Ketoprofen gel, een ontstekingswerende gel, kan fototoxische en zelfs zeer zware fotoallergische reacties geven wanneer de ingesmeerde huid in de zon komt. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft daarvoor gewaarschuwd en daarom de crème op voorschrift geplaatst. Bij fotoallergische reacties reageert het lichaam zo sterk dat er huiduitslag kan ontstaan op andere plekken dan die welke werden ingesmeerd. Bovendien kan die reactie maandenlang hinder geven. Elke minieme blootstelling aan zonlicht kan de huidaandoening opnieuw uitlokken.

Maar ook bij het gebruik van andere ontstekingswerende gels en van ontstekingsremmers verhoogt de zongevoeligheid.

5. Medicatie tegen hartritmestoornissen

Amiodaron, medicatie tegen hartritmestoornissen, kan in combinatie met de zon huidreacties en huidpigmentatie geven.

6. Sint-Janskruid

Dit geneeskrachtige kruid, dat vrij verkrijgbaar is en vaak wordt ingezet bij een sombere gemoedstoestand en depressie, maakt de huid veel kwetsbaarder in de zon. De schaduw opzoeken of regelmatig een dikke laag zonnecrème aanbrengen is ook hier de boodschap.

7. Aspirine en ontstekingsremmers

Aspirine en ontstekingsremmers zijn bij hogere temperaturen mogelijk risicovol voor de nieren, door de grotere kans op uitdroging.

8. Epilepsiemedicatie

Het epilepsiemiddel carbamazepine verhoogt het risico op fotodermatose: een abnormale reactie van de huid op een normale blootstelling aan zonlicht. Wie deze medicatie neemt houdt zich dus best ver weg van het zonlicht en uv-stralen.

9. Crème tegen huidvlekken

Fluorouracil crème wordt gebruikt bij actinische keratosen, kleine huidkleurige tot lichtbruine ruwe huidplekjes die vanaf 40 vaak voorkomen op het gelaat en de handrug door jarenlange blootstelling aan zonlicht. Dit geneesmiddel verhoogt dan ook het risico op huidreacties bij zonblootstelling.

10 .Anderen

Fibraten, een klasse van cholesterolverlagende middelen, kunnen soms ook fototoxiciteit (huidirritaties door zonlicht) veroorzaken.

En hormonen kunnen onder invloed van zonlicht huidpigmentatie veroorzaken.