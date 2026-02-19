Is cafeïnevrij echt beter dan een klassieke kop koffie?

Is deca echt cafeïnevrij? Is het een beter alternatief voor gewone koffie? Als je van koffie houdt, maar gevoelig bent voor cafeïne, is dit een vraag die je je best eens stelt.

De voordelen van koffie zijn algemeen bekend, maar de cafeïne die het bevat kan ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Moeten we daarom kiezen voor cafeïnevrije koffie om onze gezondheid te beschermen? En is het echt gezonder?

De voordelen en risico’s van gewone koffie

Ben je een koffieliefhebber? Dan weet je waarschijnlijk al dat een kop koffie niet alleen heerlijk is, maar je ook een energieboost geeft en je alerter maakt. Bovendien tonen talloze studies aan dat het drinken van koffie – 3 tot 4 koppen per dag – het risico op verschillende ziekten zoals diabetes en de ziekte van Parkinson verlaagt.

Koffie drinken heeft dus voordelen, maar te veel koffie kan ook nadelen hebben. Denk aan hoofdpijn, nervositeit, hoge bloeddruk en slaapproblemen. Die klachten worden veroorzaakt door cafeïne. Maar wat als je overschakelt op deca? Is dat gezonder dan ‘gewone’ koffie?

Niet helemaal cafeïnevrij

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is cafeïnevrije koffie nooit helemaal cafeïnevrij. Tijdens het decafeïneringsproces wordt de cafeïne uit de bonen verwijderd vóór het roosteren. Er blijft echter een kleine hoeveelheid achter, ongeveer 0,1%. Voor een volle kop koffie komt dit neer op ongeveer 2 tot 4 milligram cafeïne per kop. Ter vergelijking: een “normale” kop koffie bevat gemiddeld zo’n 75 milligram. Een aanzienlijk verschil!

Als je alleen nog decafeïnekoffie drinkt, krijg je zo weinig cafeïne binnen dat je lichaam daar nauwelijks iets van merkt. De voordelen, zoals een energieboost en meer alertheid, verdwijnen dan ook. Aan de andere kant verdwijnen de nadelen ook.

Is deca slecht door de oplosmiddelen?

Er wordt vaak gezegd dat cafeïnevrije koffie slecht is voor de gezondheid omdat de bonen met chemicaliën cafeïnevrij worden gemaakt. Maar dat klopt niet.

In werkelijkheid komt het gebruikte oplosmiddel nooit rechtstreeks in contact met de bonen zelf. Na de behandeling worden ze bovendien altijd gespoeld en daarna gestoomd, om eventuele restjes te verwijderen.

Goed of slecht alternatief?

Kortom: als je geen klachten hebt, kun je als koffieliefhebber gerust 3 tot 4 kopjes gewone koffie per dag blijven drinken. Drink je meer? Dan is het beter om over te stappen op deca. Dat geldt ook voor mensen die gevoelig zijn voor cafeïne, bijvoorbeeld wie last heeft van hoge bloeddruk. Voor hen is deca een uitstekend alternatief.

Dit advies geldt ook voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Te veel cafeïne kan namelijk schadelijk zijn voor een foetus of voor het zenuwstelsel van een baby tijdens de borstvoeding.

Bron: Ilona Meernik (Plusonline.nl)






