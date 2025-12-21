Deel jij met nieuwjaar ook altijd wat uit aan je kroost? Zorg er dan wel voor dat de kids het geld goed besteden en niet zomaar aan de nieuwste game geven. Via verschillende spaar- en beleggingsformules zet je slim geld opzij voor je kleinkinderen.

Cash geld is hoe dan ook de fiscaalvriendelijkste manier om je kleinkinderen iets te geven. Alleen is de verleiding bij hen wel groot om dat geld meteen uit te geven. Gelukkig bestaan er ook formules om op lange termijn te sparen en te beleggen, én ervoor te zorgen dat je nieuwjaarsgift niet meteen de deur uit vliegt. Let wel goed op het rendement, de kosten én de fiscale gevolgen.

Formule 1: een spaarrekening op je eigen naam

Hoe?

Onder je eigen naam open je een rekening bij de bank en stort je daarop elke maand een vast bedrag voor je kleinkind.

Voordelen

+ Het belangrijkste voordeel is dat jij zelf de volledige controle over het geld van je kleinkind behoudt. Je beslist zelf wanneer je het geld aan je kleinkind geeft.

+ Mocht je onverwachts zelf geld nodig hebben, dan kun je er ook altijd aan.

Nadelen

– De rente op een spaarrekening is bijzonder laag. Tijdens het schrijven van dit artikel (eind 2025) is de hoogste rente op een gewone spaarrekening 2,85 procent. Maar dat is een spaarrekening waarbij je elke maand slechts 500 of 600 euro mag storten.

– Je hebt geen zekerheid dat het geld terechtkomt bij de persoon voor wie je hebt gespaard. Spaar je voor je kleinkind, dan ben je er niet zeker van dat het geld naar hem of haar zal gaan als je overlijdt, omdat je kinderen eerst zullen erven. In je successieplanning kun je via testament voorzien dat het geld later naar het kleinkind gaat, maar dat is wel omslachtig.

– Bij overlijden zullen je erfgenamen erfbelasting moeten betalen. Ook je spaarrekening voor je kleinkind valt in de ‘algemene nalatenschap’, al valt de hoogte van het bedrag wel mee omdat het over een erfenis in rechte lijn gaat.

Tip Via de ’Vergelijkingstool spaarrekeningen’ van Wikifin kun je vergelijken hoeveel de spaarrekeningen van vrijwel alle Belgische banken opleveren.

Formule 2: een spaarrekening op naam van je kleinkind

Hoe?

Heel wat banken maar ook verzekeringsmaatschappijen bieden dergelijke rekeningen aan, waarbij je nog vóór de geboorte van een kleinkind kunt sparen op zijn of haar naam. Zo’n rekening blijft dan op naam van de ouders tot de baby wordt geboren, waarna het een gewone jongerenrekening op naam van het kind wordt.

Voordelen

+ Als je overlijdt, heb je met deze formule absolute zekerheid dat het geld daadwerkelijk terechtkomt bij je kind of kleinkind, want het staat op zijn of haar naam.

+ Omdat de rekening op naam van je kleinkind staat, valt ze buiten de nalatenschap als je overlijdt. Hij of zij zal dus geen successierechten moeten betalen. Maar: als je overlijdt binnen de vijf jaar nadat je de stortingen doet, dan bestaat de mogelijkheid dat die stortingen in het Vlaams, Brussels en Waals Gewest beschouwd worden als een onrechtstreekse schenking. Daarop zal je kleinkind erfbelasting moeten betalen.

Nadelen

– Lage rente.

– De rekening staat op naam van je kleinkind. Eens hij/zij meerderjarig is (18 jaar), verlies je zelf alle zeggenschap over het geld en kan je kleinkind er volledig mee doen wat hij of zij wil.

– Beland je onverwachts in financiële problemen en heb je het geld zelf vroeger nodig, dan zal de bank mogelijk de toestemming van de vrederechter eisen voor je eraan kunt.

Formule 3: een spaarrekening met derdenbeding

Hoe?

Bij deze rekening met derdenbeding – een soort tussenformule – open je bij je bank een gewone rekening op eigen naam. Maar je neemt er een beding in op. Dat bestaat uit twee zaken. Ten eerste duid je je kleinkind als begunstigde aan. Ten tweede leg je de datum vast waarop je kleinkind kan beschikken over het kapitaal dat op de rekening staat. Dat kan dus later zijn dan de dag waarop hij/zij meerderjarig wordt.

Voordelen

+ Deze rekening geeft je veel meer controle. Je kiest zelf de datum waarop je kleinkind aan het geld kan.

+ Tegelijk heb je veel flexibiliteit. Zolang de einddatum die je opgaf niet is bereikt, kun je zowel timing als begunstigde nog aanpassen in functie van zijn of haar gedrag, de noden, je eigen gevoel… Je kunt zelfs beslissen het geld helemaal niet aan de begunstigde te geven.

+ Als het nodig is, kun je zelf geld opnemen van de rekening. Dit kan zonder toestemming van de vrederechter.

Nadelen

– Lage rente.

– Niet elke bank biedt een spaarrekening met derdenbeding aan.

– De rekening wordt bij je overlijden geblokkeerd tot op de einddatum, dus de vooraf aangeduide leeftijd van het kleinkind. Het geld blijft vastgeklikt. Het zou dus kunnen dat je kleinkind ook na je dood nog jaren moeten wachten vooraleer het aan het geld kan.

– Krijgt je kleinkind op de einddatum het geld, maar overlijd je binnen de vijf jaar na het storten van het geld, dan beschouwt de fiscus het geld mogelijk als een onrechtstreekse schenking. Daarop zal je kleinkind erfbelasting moeten betalen. Maar het gaat wel om een successie in rechte lijn, dus de belastingen zijn beperkt.

Formule 4: een beleggingsplan op naam van het kleinkind

Hoe?

Als je méér rendement wil dan de 2,85 procent die je maximaal per jaar haalt met een spaarboekje, dan moet je beleggen in aandelen. Dat houdt schijnbaar meer risico’s in, maar dat valt mee omdat je op lange termijn – dus meer dan tien jaar – belegt. Een beleggingsplan van een bank, een broker of een verzekeringsmaatschappij is een handige formule. Elke maand stort je een bepaald bedrag op de geldrekening die op naam van je kleinkind staat. Je kiest een beleggingsplan, fonds of portefeuille, en automatisch wordt daarin elke maand het bedrag belegd dat je zelf vastlegt. Je kiest zelf of het om aandelen, obligaties, aandelentrackers of een mix van diverse producten gaat.

Voordelen

+ Je spreidt de beleggingen voor je kleinkind op een verstandige manier, zonder dat je er al te veel tijd in moet stoppen.

+ De opbrengst is veel hoger dan bij een spaarboekje, omdat het een belegging op lange termijn is.

Lees ook | Vastgoed schenken aan 3 procent

Nadelen

– Een fondsenspaarplan openen op naam van je kleinkind is niet bij elke bank, verzekeraar of broker mogelijk.

– Als het geld om te beleggen afkomstig is van de rekening van het kleinkind, zijn alleen defensieve beleggingen mogelijk. Voor beleggingsproducten die vallen onder dynamische beleggingen heb je een machtiging van de vrederechter nodig, en dat is toch een heel gedoe.

– De rekening staat op naam van je kleinkind. Eens hij/zij meerderjarig is (18 jaar), verlies je zelf alle zeggenschap over het geld.

– De fiscus kan elke overschrijving naar het beleggingsplan als een onrechtstreekse schenking beschouwen. Overlijd je binnen een periode van vijf jaar, dan moet je kleinkind erfbelasting betalen.

– Hou rekening met de instapkosten (tussen 0 en 2,5 procent) en de jaarlijkse beheerskosten die de bank, broker of verzekeraar aanrekenen.

– Hou rekening met de meerwaardebelasting (10 procent) die vanaf 2026 in voege treedt.

Formule 5: een beleggingsplan op jouw naam/via derdenbeding

Hoe?

Op dezelfde manier als bij een spaarboekje kun je een beleggingsplan openen met geld afkomstig van een rekening op jouw naam. Je spreidt je beleggingen over tientallen aandelen en obligaties, en je beperkt dus het risico. Investeer je in een fondsenplan van een verzekeraar, dan kun je een begunstigde bij overlijden aanduiden, in dit geval je kleinkind.

Voordelen

+ Je houdt zelf de volledige controle over het geld dat je aan je kleinkind wil geven.

+ Ook een derdenbeding is mogelijk en is een flexibele tussenweg. Zo kies je zelf de begunstigde en de datum waarop je kleinkind aan de portefeuille kan.

Nadelen

– Het geld staat op een rekening op jouw naam en maakt dus deel uit van de nalatenschap, zodat je kleinkind erfbelasting moet betalen.

– Hou rekening met de instapkosten en de jaarlijkse beheerskosten die de bank of verzekeraar aanrekent.

– Hou rekening met de meerwaardebelasting (10 procent) die vanaf 2026 in voege treedt.