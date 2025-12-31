Nieuwjaar is voor veel grootouders meer dan proosten op het nieuwe jaar. Uit een onderzoek van MyFamily blijkt dat het voor hen ook een moment is om hun kleinkinderen extra in de watten te leggen, met Nieuwjaar als één van de vaste ijkpunten.

Voor dit onderzoek bevroeg MyFamily tussen eind augustus en half september 2025 een representatieve groep Vlaamse 60-plussers. Ze werden onder meer gevraagd naar hun ervaringen als grootouder en naar de kosten die gepaard gaan met kleinkinderen. De bevraging geeft een inkijk in hoe grootouders omgaan met schenken en bijspringen.

De resultaten

83% van de grootouders geeft rond Nieuwjaar een geschenk, in geld of in natura. Gemiddeld gaat het om 83 euro per kleinkind. De bedragen lopen sterk uiteen: een kwart geeft meer dan 100 euro, een even grote groep blijft onder 40 euro. Toch zijn er enkele factoren die het bedrag bepalen:

Aantal kleinkinderen

1 kleinkind: bijna 100 euro

2 tot 6 kleinkinderen: 83 euro

7 tot 9 kleinkinderen: 55 euro

10 kleinkinderen: 45 euro

Inkomen

Ook het inkomen speelt een rol, al is gulheid niet exclusief voor wie het breed heeft. Grootouders met een hoger gezinsinkomen geven gemiddeld meer, maar zelfs bij een beperkt pensioen blijft het bedrag rond 80 euro per kleinkind.

Petekind of niet

Meter- en peterschap vertaalt zich vaak in een extraatje. Petekinderen krijgen gemiddeld 90 euro, tegenover 75 euro voor andere kleinkinderen.

Niet alleen met Nieuwjaar

Grootouders springen ook op andere momenten bij, al gebeurt dat gerichter. Bij uitstappen zoals:

Pretpark of activiteiten: 50%

Vakantie: 42%

Kledij: 29%

Zakgeld: 19%

Bij overgangsmomenten zoals een communie, lentefeest of doop geeft meer dan de helft een cadeau. Die liggen gemiddeld hoger, maar zijn uiteraard geen jaarlijkse kost.

Vier op de tien grootouders geven aan dat hun financiële situatie het toelaat om te verwennen. Bij een derde zorgt het pensioen voor beperkingen. 38% stopt met schenken zodra kleinkinderen zelf beginnen te werken.

Over MyFamily

MyFamily is een erkende uitbetaler van het Groeipakket in Vlaanderen, vroeger bekend als de kinderbijslag. De organisatie staat in voor de uitbetaling en informeert gezinnen duidelijk over hun rechten en plichten. Daarnaast deelt MyFamily inzichten en informatie rond het gezinsleven, van jong tot oud.