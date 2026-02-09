Team Belgium is ondertussen al enkele dagen aan de bak in Italië om deel te nemen aan de Winterspelen van Milano Cortina 2026. De Belgische delegatie telt 30 atleten die in 9 disciplines aan de start verschijnen, een record.

Tot nu toe hebben onze Belgen nog geen medailles in de wacht gesleept. Toch houden we onze atleten best nog even in de gaten. Biatlon, bobslee, schaatsen, ski, snowboard… In totaal zijn het 30 sporters – 16 vrouwen en 14 mannen – die onze zwart-geel-rode kleuren internationaal verdedigen. De grootste Olympische winterdelegatie die België ooit heeft uitgezonden! Een overzicht van deze gepassioneerde en boeiende atleten.



Biatlon: sterk als ploeg

Deze sport combineert twee disciplines: langlaufen en geweerschieten.

Maya Cloetens

Maya is met haar 23 jaar een van de veelbelovende jonge Belgische atleten in deze delegatie, dankzij haar al indrukwekkende prestaties op jonge leeftijd. Eind 2025 behaalde ze een zesde plaats in het individuele klassement in Östersund, het beste resultaat ooit voor België in de wereldbeker biatlon.

Florent Claude

Florent Claude, 34 jaar, neemt voor de derde keer deel aan de Olympische Winterspelen. Hij heeft ook al vele keren deelgenomen aan de Wereldkampioenschappen. Zijn beste resultaat tot nu toe is een 9e plaats in het individuele klassement.

Thierry Langer

Deze biatleet, geboren in Malmedy op de pieken van ons vlakke land, is geen verrassing in de delegatie. Hij is een steunpilaar van het Belgische estafetteteam en neemt voor de derde keer deel aan de Olympische Winterspelen. Zijn beste resultaat tot nu toe is een 13e plaats in het individuele onderdeel.

Bobslee: alleen, maar ambitieus

Deze sport wordt individueel of in groepen beoefend: atleten gaan van start in getimede races aan boord van een voertuig dat over een smalle en bochtige baan glijdt.

Kelly Van Petegem

Als pilote in de tweemansbob én in de monobob is Kelly dé Belgische vertegenwoordigster in deze discipline. Pakt ze een medaille? Hopen mag alvast: in 2024 won ze de Europacup en pakte ze zilver in de monobob op het EK voor beloften. Dat belooft.

Kunstschaatsen: 2 boegbeelden om te volgen

Fysieke kracht én artistiek gevoel: twee onmisbare troeven om uit te blinken in deze discipline.

Loena Hendrickx

Wie kunstschaatsen volgt, heeft ongetwijfeld al van haar gehoord. Europees kampioene in 2024, vicewereldkampioene in 2022 en vijfvoudig Belgisch kampioene: Loena Hendrickx is een vaste waarde op het internationale podium.

Nina Pinzarrone

Ook Nina Pinzarrone is een topper op het ijs en liet zich al vaak opmerken. Ze is drievoudig Belgisch kampioene en veroverde ook twee bronzen medailles op het EK. Met haar 7de plaats op het WK van 2025 verzekerde ze zich van een ticket voor de Winterspelen van 2026.

Langebaanschaatsen: één van de Belgische troeven

Het doel is simpel: zo snel mogelijk over het ijs razen – tot wel 60 km/u – en in de bochten zo diep hangen dat je bijna het ijs raakt om de middelpuntvliedende kracht op te vangen. Een indrukwekkend spektakel.

Bart Swings

Als olympisch kampioen in de massastart (goud in Peking 2022) én vice-olympisch kampioen in Pyeongchang 2018, is hij één van de weinige Belgen met twee medailles op de Winterspelen.

Sandrine Tas

Ze is een bekende naam in het Europese circuit en pakte in 2026 twee keer zilver op het EK. Sandrine Tas lijkt dan ook goed voor een mogelijke podiumplaats of minstens een sterke prestatie op de Winterspelen.

Shorttrack: de familie Desmet, Belgische koplopers

Shorttrack is schaatsen op een korte ovale piste van 111,12 meter, waar 4 tot 6 rijders het tegelijk tegen elkaar opnemen.

Hanne Desmet

Als olympische medaillewinnares en wereldkampioene is Hanne intussen een vaste waarde op het internationale circuit. Met brons op de Winterspelen van Peking 2022 schreef ze geschiedenis: ze was de eerste Belgische atlete die in deze discipline een olympische medaille pakte.

Stijn Desmet

Stijn, een vaste waarde in het team en al jaren mee op het allerhoogste niveau, maakt dit hechte duo compleet en trekt de ploeg mee omhoog.

Skeleton: een Belgische zekerheid

Net als bobslee is skeleton een individuele sport op een smalle, bochtige ijsbaan. Het grote verschil? De atleten razen op een eenpersoons-slee met het hoofd eerst naar beneden, aan snelheden boven 130 km/u.

Kim Meylemans

Als dubbel Europees kampioene schreef Kim Meylemans geschiedenis door in 2026 ook het eindklassement van de Wereldbeker te winnen. Ze verdient haar plek in de Belgische delegatie dan ook meer dan ooit.

Alpineskiën: hoop op de piste

Afdalingen, slalom… Alpineskiën hoort bij de populairste én meest gevolgde wintersporten.

Armand Marchant

Als slalomspecialist gleed hij dit seizoen meerdere keren in de top 10 van de Wereldbeker. Hij stond ook al aan de start in Peking 2022 en geldt als de beste Belgische kans op een medaille in het alpineskiën.

Ski-mountaineering: eerst naar de top?

Deze discipline maakt haar olympisch debuut op de Winterspelen van 2026, met sprintwedstrijden én een gemengde estafette.

Maximilien Drion

Met zijn 27 jaar hoort Maximilien nu al bij de wereldtop in het ski-alpinisme. Als specialist in het klimmen laat hij zich sinds 2020 geregeld opmerken in de Wereldbeker.

Snowboard: Belgische freestyle-toppers

Een leuke mix van surfen, skateboarden en skiën: snowboard is intussen razend populair op de skipistes.

Evy Poppe

Evy Poppe wordt beschouwd als een van de toonaangevende figuren in het Belgische damessnowboarden en geniet veel media-aandacht in België. De Gentse maakte vooral indruk op de Jeugdolympische Spelen van 2020, waar ze goud veroverde in slopestyle.