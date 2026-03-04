Je leest een artikel en plots springt er een pop-up over je tekst. Of een video begint automatisch te spelen, nét wanneer je rustig wil scrollen. Herkenbaar? Dan is een adblocker het soort kleine ingreep dat je internetervaring opvallend aangenamer kan maken. Maar hoe kies je er één, is dat wel veilig, en hangt het af van je computer?

Een adblocker installeren is meestal simpel en kan een groot verschil maken: minder storende reclame, vaak snellere pagina’s, en een extra laagje bescherming tegen malafide advertenties. De beste keuze hangt niet af van het merk van je computer, maar vooral van je browser

De voordelen van een adblocker

1) Minder afleiding

Een adblocker haalt doorgaans banners, pop-ups en (een deel van de) autoplay-video’s weg. Dat zorgt voor een rustigere pagina en vlotter lezen.

2) Sneller laden en minder ‘zware’ websites

Advertenties en trackers bestaan vaak uit extra scripts en elementen die je browser eerst moet binnenhalen. Als die niet geladen worden, voelt surfen vaak sneller aan — zeker op oudere toestellen of tragere wifi.

3) Meer privacy

Veel reclame op het web is gekoppeld aan tracking: onzichtbare meetpixels en trackers die bijhouden wat je bekijkt. Een goede adblocker blokkeert meestal ook heel wat van die trackers.

4) Extra beveiligingslaag tegen ‘malvertising’

Soms duiken er kwaadaardige advertenties op (“malvertising”) die je doorsturen naar phishingpagina’s, nepwaarschuwingen (“Virus gedetecteerd!”) of malafide downloads. Securityorganisaties en beveiligingsbedrijven raden daarom vaak aan om advertenties/trackers te beperken als extra bescherming.

Lees ook | Slecht bereik? 5 tips om je mobiel signaal te verbeteren

Hangt de keuze af van het merk van je computer?

Meestal niet. Het draait vooral om:

je browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

je besturingssysteem (Windows of macOS)

Met andere woorden: een MacBook of een Windows-laptop van eender welk merk kan prima met een adblocker werken — maar de stappen (en soms de beste keuze) verschillen per browser.

Zo installeer je veilig een adblocker

Veiligheidschecklist (doe dit altijd)

Installeer alleen via de officiële extensiewinkel van je browser (of de Mac App Store voor Safari).

Check of de extensie recent is bijgewerkt en veel echte reviews heeft.

Vermijd ‘adblocker-downloads’ van willekeurige websites (vaak onnodig of onveilig).

Werkt een website niet meer? Zet de adblocker alleen voor die site uit (whitelist), in plaats van alles te verwijderen.

Chrome (Windows & macOS)

Open de Chrome Web Store Zoek uBlock Origin Lite (of een alternatief zoals AdGuard) Klik Toevoegen aan Chrome → Extensie toevoegen (Tip) Klik op het puzzel-icoon rechtsboven om de extensie vast te pinnen

Edge (Windows & macOS)

Open Microsoft Edge Add-ons Zoek uBlock Origin Klik Ophalen → Extensie toevoegen (Tip) Vastpinnen via het puzzel-icoon

Firefox (Windows & macOS)

Menu ☰ → Add-ons en thema’s Zoek uBlock Origin Klik Toevoegen aan Firefox → bevestigen

Safari (alleen macOS)

In Safari werk je meestal met een content blocker die je installeert via de Mac App Store (bijv. AdGuard voor Safari).

Open de Mac App Store en installeer een bekende content blocker Ga naar Safari → Instellingen → Extensies Vink de extensie aan

Adblocker pauzeren of desactiveren

Als een website niet goed functioneert na het installeren van de adblocker is de laatstgenoemde meestal de oorzaak. Of als je nieuwswebsites (die vaak draaien op advertentie-inkomsten) wil steunen, kan je kiezen om je adblocker te desactiveren of bepaalde sites op een whitelist te plaatsen. De adblocker zal dan tijdelijk niet werken.

Ga naar de site. Klik op het adblocker-icoon. Kies Altijd toestaan op deze site / Niet blokkeren op deze website / Whitelist this site. Herlaad de pagina.

Resultaat: die website staat nu op je whitelist, dus je adblocker laat daar alles (of meer) door.