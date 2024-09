Hoe daglicht het werk van fotografen en interieurontwerpers inspireert

Voor ons lichaam en onze geest is het geen geheim: daglicht bepaalt hoe wij de wereld rondom ons zien. Geen wonder dat het zo’n grote rol speelt in de mooiste interieurs. Voor sommige beroepen is licht zelfs een werkinstrument. We hadden een gesprek met fotograaf Stephen Mattues en de Antwerpse interieurontwerpster Katrien Vernaillen.

In de eerste twee afleveringen van onze reeks ‘Haal het licht in huis met VELUX’ legden we uit:

Zonder daglicht zouden we lichamelijk en mentaal volledig uit balans geraken. Bepaalde beroepen (entertainment, design, architectuur, tuinieren, zorg) hebben net zoveel daglicht nodig als mensen in hun dagelijkse leven en in hun huizen. Maar je moet wel weten hoe je zoiets aanpakt. We staken ons licht op bij twee gerenommeerde Belgische professionals. Ze legden ons uit hoe daglicht hun werk beïnvloedt. Dit is het verhelderende verhaal van een fotograaf en een interieurontwerpster.

“Geen fotografie (en fotograaf) zonder licht”

Natuurlijk licht wordt vaak gezien als het palet van de fotograaf. Het is het basismedium en een creatief instrument om foto’s te maken die niet zomaar beeldopnames zijn, maar vooral een vorm van expressie en vrijheid.

Stephen Mattues vertelt ons over zijn passie voor daglicht: “Daglicht, hoe zwak of fel ook, creëert een sfeer. Het heeft een directe invloed op onze perceptie en zelfs onze stemming. Met overvloedig licht kan ik een onderwerp blij en gelukkig laten overkomen. Elke lichtsterkte brengt een bepaalde emotie over. Door met het licht te spelen, neem je de touwtjes in handen. Je geeft er een andere draai aan. Je kunt er zo ook voor zorgen dat de blik vanzelf naar een bepaald detail gaat, zoals een hand.”

Maar in ons vlakke landje is er soms niet veel licht: “Dat klopt. We zijn winters zoals die van vorig jaar gewend. Ook hier krijgen we een andere perceptie. Je kunt zo spelen met de contrasten tussen donkere zones en het doorbrekende licht tijdens opklaringen. Mensen zien er zelfs anders uit in verschillende lichttypes. In de zomer heeft de huid een warme gloed, in grijs weer ziet ze er bleker uit. Ik hou van beide.”

Maar licht is echt van cruciaal belang in zwart-witfoto’s. “Ik krijg nog maar weinig commerciële aanvragen, want de fotografie behoort nu vooral tot het artistieke domein. In zwart-witfoto’s is licht de belangrijkste grondstof. Je compenseert er de afwezigheid van kleur mee, om het oog naar de gewenste plek te leiden.”

Fotografen van nu zijn minder afhankelijk van schommelingen in het licht en kunnen vrijer bewegen, bevestigt Stephen Mattues: “Vroeger, toen fotografen echt nog met film werkten, moesten we het juiste moment van de dag afwachten. We wachtten op het beroemde ‘golden hour’ bij zonsopgang of zonsondergang om een zacht, warm licht te krijgen. Het scherpere middaglicht was meer geschikt voor architectuur en stedelijke landschappen. Maar het voorbije decennium, en vooral de laatste drie jaar, is dat compleet veranderd met de uitvinding van de toestellen zonder spiegel. Ze vangen het licht nu zo goed op dat echt alles mogelijk wordt, op welk moment dan ook. Je kunt je fantasie de vrije loop laten.”

Enkele realisaties van fotograaf Stephen Mattues

“In design begint alles (altijd) met daglicht”

Interior Blonde is een multidisciplinaire studio voor interieurdesign. De studio verwierf faam in België en specialiseert zich in het ontwerp van kantoren en privéwoningen. Voor oprichtster Katrien Vernaillen heeft daglicht een directe invloed op de sfeer, functionaliteit en esthetiek van ruimtes: “De sfeer die een ruimte ademt, is het resultaat van een subtiele combinatie van licht en de specifieke kenmerken van de plek (cultureel, historisch, architecturaal). In België zoeken we een evenwicht tussen twee invloeden: Scandinavisch design (dat zoveel mogelijk daglicht wil binnenhalen omdat de winters er zo lang zijn) en Spaans design (dat meer focust op decoratie en kleur).”

Licht kan bijvoorbeeld een donkere, ongastvrije ruimte uitnodigend maken: “Als er te weinig daglicht is, kun je bakstenen muren vervangen door glazen scheidingswanden om het licht door te laten. Dat deden we voor een coworking space. Maar we doen dat ook in privéwoningen. De eerste stap is daglicht binnenhalen. Vaak gebeurt dat door nieuwe openingen te maken of plafonds of muren uit te breken en te vervangen door bijvoorbeeld dakvensters van VELUX.”

Is het licht te fel? “Ook dat is geen probleem. Met gordijnen kun je de lichtsterkte perfect regelen. Gordijnen voegen ook textuur en kleur toe en veranderen de sfeer van de ruimte. In kantoren helpen ze bijvoorbeeld met het beheer van de lichtstroom.”

Katrien Vernaillen vertelt over de complete herinrichting van de kantoren van private bank Degroof Petercam: “We moesten overal in België kantoren inrichten waar je je meteen welkom voelt. Een ruimte die prestige en ernst uitstraalt, maar ook vertrouwelijkheid. We gebruikten daarvoor warme materialen en warm licht. Zo vloeien zakelijkheid en gezelligheid harmonieus samen voor evenementen, vertrouwelijke afspraken en een expositieruimte voor werk van opkomende en gevestigde kunstenaars. Alles ademt er de professionele ethiek en tegelijk de artistieke toewijding van de bank.”

Enkele realisaties van Katrien Vernaillen

