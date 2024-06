Snak je naar meer licht? Trek je huis open!

Daglicht is essentieel voor ons welzijn. Toch is dit vaak geen prioriteit als we woningen ontwerpen of renoveren. En dat heeft gevolgen voor onze fysieke en mentale gezondheid. Hoog tijd om de balans te herstellen! Herontdek de kracht van daglicht en nodig het uit in huis.

Onze moderne levensstijl maakt dat we het grootste deel van onze dag (90%) binnen zitten. Daardoor zijn we veel minder blootgesteld aan daglicht. Binnen is dat gemiddeld maar 300 tot 500 lux, terwijl een zonnige dag tot wel 100.000 lux oplevert. Zelfs een bewolkte winterhemel doet het met gemiddeld 3500 lux nog stukken beter. En dan te bedenken dat licht geen topprioriteit is wanneer we een woning kiezen. Probeer dat maar eens te begrijpen.

Als we te weinig daglicht zien, is dat nefast voor ons welzijn. Veel wetenschappelijke onderzoeken beklemtonen dan ook de cruciale rol van daglicht. Deskundigen en onderzoekers zijn het er unaniem over eens: we moeten die paradox doorbreken en ons huis opentrekken. Onderzoek naar innovatieve oplossingen is een must. Neem nu het Zweedse concept Naturhus, waarbij de symbiose tussen de habitat (een serre rond het huis) en de natuur een omgeving creëert die baadt in licht en energie geeft. Je geniet bovendien het hele jaar door van een mediterraan klimaat.

Dakramen to the rescue

Maar geen nood: er zijn ook minder drastische oplossingen om meer licht binnen te laten. Een dakvenster is een mooi voorbeeld van zo’n eenvoudig en toch vernieuwend alternatief. Het biedt meer comfort, is goed voor je welzijn én verlaagt je energiefactuur. De installatie is minder ingrijpend dan klassiek metselwerk. Een dakvenster past zich aan alle seizoenen aan en biedt heel wat voordelen, van warmte in de winter tot verkoeling in de zomer.

Er zijn verschillende soorten dakvensters: voor een plat dak, een lichttunnel of een venster voor een hellend dak. Je plukt er het hele jaar door de voordelen van. In de winter verwarmt de zon je kamers. En in de zomer creëer je dankzij een draaiende (of uitzetbare) opening een verkoelende luchtstroom. Energieverslindende en ongezonde airconditioning is dan niet nodig.

Beschermd tegen de koude én hittegolven

Nu onze zomers steeds warmer worden, is extra bescherming tegen de hitte een goed idee voor open leefruimtes. Voorbeelden zijn rolluiken, zonneschermen en verduisterende schermen.

In de zomer hebben we ook last van ongewenste bezoekers in de vorm van vliegen of muggen. Hou ze buiten met muggengaas, een eenvoudige oplossing die je moeiteloos combineert met elk binnengordijn en elke buitenbescherming. In de winter berg je het gewoon op in zijn aluminium doos.

Waarom is daglicht zo belangrijk?

Vraag aan Joël Sels, Senior Design Engineer bij VELUX.

“Veel mensen denken er niet aan, maar daglicht zou centraal moeten staan in het ontwerp van een woning of leefruimte. Daar zijn drie redenen voor. Eén: het huis wordt mooier en is dus meer waard. Twee: daglicht laat de ruimte groter lijken. Drie: het is niet alleen aangenaam maar bespaart ook energie.”

