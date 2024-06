Maak je woning groter met … daglicht 

Komen de muren thuis op je af? Verhuizen is echt niet nodig. De Dakkapel Ruimte en de (2in1 of 3in1) dakvensters zijn innovatieve en slimme oplossingen die zelfs de kleinste kamers vergroten en een nieuw elan geven. In dit tweede artikel in onze reeks bekijken we hoe je meer licht, frisse lucht én ruimte creëert.

In de eerste aflevering van onze reeks ‘Haal het licht in huis met VELUX’ legden we uit:

Hoe we het evenwicht verstoorden door in te donkere ruimtes te gaan leven en zo onze gezondheid op het spel zetten.

Hoe een platdakvenster of dakvenster voor een hellend dak die nood aan licht weer in balans brengt, met voordelen in elk seizoen.

Hoe je energie bespaart en het EPB van je woning verbetert door meer licht binnen te laten.

Zonder het te beseffen zijn we in te donkere ruimtes gaan leven. En daardoor voelen die vaak kleiner aan dan ze werkelijk zijn. Maar we hebben goed nieuws: kleine ruimtes bestaan alleen in ons hoofd. Zelfs een kleine kamer kan groeien tot een grandioze ruimte.

Een te kleine kamer? Dat bestaat niet!

Het dak is geen barrière meer. Sterker nog: het is de geknipte oplossing om kleine kamers open te trekken. Een Dakkapel Ruimte van VELUX creëert een extra leefruimte die veel meer licht binnenbrengt dan een traditioneel dakraam. Je kunt vier tot zelfs zes ramen combineren. Zo profiteer je het hele jaar door optimaal van weldadig daglicht.

De Dakkapel Ruimte is ontworpen voor kamers onder het dak. Met deze oplossing win je gemiddeld tot 3,3 m² bewoonbare ruimte. En je krijgt er een uitzonderlijk uitzicht op de wereld bij! Klinkt dit allemaal ingewikkeld? Ook dat zit in je hoofd. In de meeste gevallen neemt de installatie één of twee dagen in beslag. Je dak wordt gewoon opengemaakt voor de plaatsing.

Eén ruimte? Nee, meerdere!

Gedaan met deprimerende hokjes. Moderne huizen zitten goed in elkaar. Eén ruimte, die klein kan lijken, kan verschillende functies hebben. Het 2in1 dakvenster en het 3in1-model van VELUX creëren polyvalente ruimtes.

Je laat twee of drie keer zoveel licht binnen dankzij een opening die breed genoeg is en voor een gelijkmatige lichtinval zorgt. Het gevoel van licht maakt het midden en de uiteinden van de kamer lichter, waardoor die multifunctioneel wordt. Alles wordt mogelijk in één gezamenlijke ruimte: spelen, knutselen, werken, sporten, de was opvouwen, aan yoga doen, mediteren …

Voor Noémie zijn de 3in1 dakvensters de perfecte oplossing om een kamer om te toveren tot een werkruimte waarin productiviteit en plezier samenkomen: “We vervingen twee oude VELUX dakvensters door 3in1 dakvensters van VELUX. Het verschil voor mijn thuiskantoor én mijn werk was gigantisch. En het is nog aangenaam en inspirerend ook!”

Het opgesloten gevoel volgens de experts

Een kleine kamer kan je het gevoel geven opgesloten te zitten, benadrukt een onderzoek dat werd gepubliceerd in het Journal of Environmental Psychology. Krappe ruimtes leiden tot overprikkeling, stress en het gevoel de controle kwijt te zijn. De productiviteit en creativiteit lijden eronder. De oplossing? Meer natuurlijk daglicht binnenlaten, zo bevestigt een ander onderzoek, uitgevoerd door de universiteit van Sheffield. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kamers met dakramen ruimer en gezelliger worden bevonden. Het uitzicht naar buiten helpt stress tegen te gaan. “Architectuur als katalysator voor fysiek, fysiologisch en psychologisch welzijn is tegenwoordig een actueel thema”, zegt Sergio Altomonte, architect en professor aan de universiteit van Nottingham.

Kun je een kamer verruimen door licht binnen te laten?

Vraag aan Joël Sels, Senior Design Engineer bij VELUX.

“Absoluut! Daglicht kan elke ruimte vergroten en een nieuw elan geven. De Dakkapel Ruimte biedt extra vierkante meters. De dakhelling verandert volledig, waardoor je vrijer kunt bewegen. De 2in1 of 3in1 dakramen beloven meer daglicht én meer frisse lucht. Ze zullen ruimtes die eerder te klein leken visueel vergroten.”

Gratis advies om met natuurlijk licht meer ruimte te creëren?

Praat er hier over met experts.

Een gids uit de reeks ‘Haal het licht in huis’ van VELUX.

Lees onze andere artikelen uit de reeks ‘Haal het licht in huis’ hier.