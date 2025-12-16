ABONNEREN
Win drie super interessante boeken over ‘een dagje ouder worden’. © Getty Images
Tijdelijke aanbiedingen

5x kans om een boekenpakket te winnen

Sam Veroone

Plus Magazine trakteert lezers op 5 boekenpakketten rond fijn ouder worden. Een uitgelezen kans om je te verdiepen in interessante lectuur! De actie gaat van start op 18 december en loopt tot 22 januari 2026.

Elk pakket bestaat uit de volgende 3 boeken:

Hoe word ik een leuk oud mens? – Kolet Janssen

Sterke botten en soepele gewrichten – Thierry De Baets

Vergeet dementie – Barbara Ceuleers

Klik op onderstaande button en beantwoord de vragen om kans te maken!

Win een boekenpakket

De winnaars krijgen persoonlijk bericht via e-mail.

