Plus Magazine trakteert lezers op 5 boekenpakketten rond fijn ouder worden. Een uitgelezen kans om je te verdiepen in interessante lectuur! De actie gaat van start op 18 december en loopt tot 22 januari 2026.
Elk pakket bestaat uit de volgende 3 boeken:
Hoe word ik een leuk oud mens? – Kolet Janssen
Sterke botten en soepele gewrichten – Thierry De Baets
Vergeet dementie – Barbara Ceuleers
Klik op onderstaande button en beantwoord de vragen om kans te maken!
De winnaars krijgen persoonlijk bericht via e-mail.
