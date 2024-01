TIJD OM SAMEN TE TAFELEN – LUNCH GARDEN

Bij Lunch Garden ga je op restaurant op jouw manier. Want we geloven niet in lang wachten, wel in zelf kiezen waar je zin in hebt aan ons rijkelijk buffet.

Info & boekingen: www.lunchgarden.be

Een snelle hap of een uitgebreid diner, een verwenontbijt of een koffi epauze, met het hele gezin of gezellig met z’n twee, bij ons kan het allemaal. Elke dag bieden we heel

wat heerlijke gerechten aan, allemaal in huis gemaakt, met verse producten en véél liefde.

Als het kan, gebruiken we topproducten van eigen bodem. Zo maken we onze chocomousse met Callebaut-chocolade en is al ons vlees op de grill 100% Belgisch. Iedereen is welkom in een van onze 62 restaurants in België – zélfs op zondag. Onze maaltijden kunnen ook afgehaald worden of voor sommige zones via Deliveroo worden besteld, zodat je ook thuis van jouw favoriete kost kan genieten. Welke formule je ook kiest, je komt altijd buiten met een glimlach.

JOUW VOORDEEL

7% korting, voordeel geldig voor max 2 pers. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

