5 uitgaven waarop je kan besparen

Met een paar slimme keuzes kan je makkelijk honderden euro’s besparen, zonder aan comfort in te boeten.

Prijzen vergelijken, contracten herbekijken of minder bekende tools gebruiken: het vraagt wat aandacht, maar het loont echt. We geven u 5 concrete domeinen waarop u jaarlijks tot duizenden euro’s kan besparen – zonder grote inspanningen.

In de supermarkt

In België geeft het gemiddeld gezin 600 euro per maand uit aan voedsel, maar door prijzen te vergelijken (met tools zoals SuperEco) en te letten op de prijs per kilo kan je tot 760 euro per jaar besparen. Door de verschillen tussen lokale supermarkten is de keuze van supermarkt ook doorslaggevend.

Energie

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden sterk gedaald, vooral voor variabele contracten, die momenteel 30% goedkoper zijn dan vaste. Volgens mijnenergie.be kan een gezin tot 452 euro per jaar besparen door een nieuw contract aan te gaan.

Telecom

Door van telecomoperator te veranderen en je pakket aan te passen aan je echte behoeften, kan je volgens Testaankoop tot 570 euro per jaar besparen. Door pakketten te vergelijken (internet, tv, mobiel) of je vaste lijn op te zeggen verlaag je de maandelijkse factuur met 15 tot 30 euro.

Bankkosten

Vanaf 255 euro per jaar. Met behulp van de gratis vergelijkingstool van wikifin.be kan je tot 90 euro per jaar besparen op de kosten van je zichtrekening. En je spaargeld op een spaarrekening met een betere rente plaatsen levert je voor elke 10.000 euro tot 165 euro extra rente op.

Verzekeringen

Je verzekeringspolissen grondig doorlichten maakt het mogelijk om tot 300 euro per jaar te besparen door dubbele verzekeringen te schrappen, terwijl je toch even goed gedekt blijft. Je kunt zelfs 338 euro besparen op een hospitalisatieverzekering. Dat is een totaal van 638 euro per jaar.