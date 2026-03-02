Notaris.be lanceert met de Erfeniswijzer een nieuwe online tool die in enkele stappen toont wie volgens het Belgisch erfrecht jouw erfgenamen zijn. Ook wie feitelijk samenwoont, single is of geen kinderen heeft, krijgt dankzij de tool meteen duidelijkheid.

Erfrecht is een complexe materie, zeker bij nieuw samengestelde gezinnen of andere familiesituaties. Met de Erfeniswijzer krijg je na enkele korte vragen een overzichtelijk resultaat dat je bovendien kan downloaden of printen.

Belgisch erfrecht

Zeker in complexe gezinssituaties is het niet altijd evident om te weten wie precies recht heeft op (een deel van) je nalatenschap. De Erfeniswijzer gidst je daarom door enkele eenvoudige vragen over je familiale situatie. Nadien krijg je meteen een duidelijk overzicht van de wettelijke verdeling, met extra uitleg bij termen als volle eigendom en vruchtgebruik, én de tarieven die voor de betrokken erfgenamen gelden.

Notaris Helena Verwimp, woordvoerster van Notaris.be: “Als het over erfgenamen gaat, denken de meeste mensen in de eerste plaats wellicht aan hun partner of kinderen. Maar wat als je feitelijk samenwoont of als je geen partner of kinderen hebt? Hoe complexer je gezinssituatie, hoe complexer de regels rond je erfenis zijn.”

Lees ook | Recordaantal testamenten in 2025

Je eigen erfrecht bepalen

Ben je tevreden met wat je ziet, dan hoef je niets te ondernemen. Wil je liever afwijken van de wettelijke regeling, dan zijn er wél opties: van een testament tot het aanpassen van een huwelijkscontract of een schenking. Een notaris kan je daarbij begeleiden met advies op maat, zodat je tijdig keuzes maakt die niet alleen fiscaal interessant kunnen zijn, maar vooral ook voor meer gemoedsrust in de familie zorgen.