Kan ik het kapitaal van mijn groepsverzekering opnemen voor mijn pensioen?

Het kapitaal van de groepsverzekering (tweede pensioenpijler) wordt uitbetaald op het moment dat iemand met (vervroegd) pensioen gaat. In een paar gevallen kan je het kapitaal opnemen voor die datum.

De wettelijke pensioenleeftijd is vandaag 66 jaar, vanaf 2030 zal dat 67 jaar zijn. Op die leeftijd kan je met pensioen gaan, ongeacht hoeveel jaar je gewerkt hebt. Wil je vroeger met pensioen, dan moet je aan leeftijds-én loopbaanvoorwaarden voldoen. Zo kan je vandaag met vervroegd pensioen gaan als je 63/64/65 jaar bent en 42 jaar gewerkt hebt; als je 62/61 jaar bent en 43 jaar gewerkt hebt; als je 60 jaar bent en 44 jaar gewerkt hebt. De leeftijd- én loopbaanvoorwaarde moeten allebei voldaan zijn. Is dat niet het geval, dan kan je uiteraard stoppen met werken, maar dat zal je nog geen pensioen krijgen. Je moet dan wachten totdat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Wat met je aanvullend pensioen?

Normaal wordt het kapitaal van je aanvullend pensioen uitbetaald op het moment dat je met pensioen gaat. Dat kan zijn op je wettelijke datum, of op je vervroegde datum. In een aantal gevallen kan je het kapitaal toch vroeger opnemen. Dat is zo als je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en je werkt nog verder (als jouw pensioenreglement dit toelaat); als je de leeftijd bereikt waarop jij met vervroegd pensioen kan gaan (je vindt de datum op mypension.be) en je werkt nog verder; of wanneer je geboren bent in 1961 of vroeger:

Als je vóór of in 1958 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 60ste als het pensioenreglement dit toelaat. Als je in 1959 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 61ste als het pensioenreglement dit toelaat. Als je in 1960 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 62ste als het pensioenreglement dit toelaat. Als je in 1961 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 63ste als het pensioenreglement dit toelaat. Om te kunnen genieten van deze uitzonderingen en dus jouw aanvullend pensioen te kunnen opvragen vooraleer je met wettelijk (of vervroegd) pensioen gaat, moet het pensioenreglement dit toelaten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het pensioenreglement niet toelaat dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald vóór 66 jaar of zolang je in dienst bent. In dat geval moet je wachten tot je aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet of tot wanneer je met pensioen gaat.

Hoeveel belasting betaal je dan?

Normaal zou je 16,5% betalen, op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen (10% als jouw aanvullend pensioen ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitgekeerd en je minstens de laatste 3 jaren effectief actief bent gebleven).

Maar stel dat je onder de uitzonderingsregel valt en jouw pensioenreglement staat toe dat je het kapitaal vervroegd opneemt. Dit heeft wel een weerslag op het tarief belasting dat je betaalt op het deel opgebouwd via werkgeversbijdragen. Als je het kapitaal van je groepsverzekering opvraagt op 60 jaar (via een overgangsmaatregel), dan bedraagt de taxatievoet 20% (+ gemeentelijke opcentiemen). Op 61 jaar is dat 18% (+ gemeentelijke opcentiemen).

Bron: Federale Pensioendienst, Wikifin, FSMA, NN