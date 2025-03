Kost een kind echt een huis?

Uit een analyse van AG, gebaseerd op cijfers van de Gezinsbond, blijkt dat de kosten voor het opvoeden van een kind aanzienlijk kunnen oplopen. Een gemiddeld gezin geeft tegen de 25ste verjaardag van hun kind al snel zo’n €264.000 uit.

Een kind kost een huis, zo wordt vaak gezegd. Maar welk prijskaartje hangt er nu echt vast aan het grootbrengen van een kind? Voor ouders is het lastig inschatten. Nochtans is het belangrijk om te kunnen anticiperen op de verschillende uitgaven en voldoende financiële slagkracht te hebben om je kroost een goede start in het leven te geven.

€807,43 per maand

Daarom dook AG in de cijfers van de Gezinsbond, waarmee het al jaren samenwerkt, vooral op vlak van financiële educatie. De verzekeraar vergeleek de uitgaven van een kinderloos koppel met die van een koppel met kinderen, beide met dezelfde levensstandaard, om te achterhalen hoeveel extra kosten kinderen met zich meebrengen. In de berekening is uitgegaan van een gezinsinkomen van netto 3.908,17 euro, wat overeenstemt met het gemiddelde in België.

Wat blijkt? Een eerste kind kost maandelijks gemiddeld minimaal €807,43, wat na 25 jaar neerkomt op zo’n €232.540. In dit bedrag zitten uitgaven voor onder meer eten, hobby’s, een gsm en een fiets, maar specifieke kosten zoals kinderopvang, onderwijs of medische uitgaven – die sterk inkomensgerelateerd zijn – zijn nog niet meegerekend. Als we de gemiddelde kosten voor kinderopvang en de gemiddelde studiekosten bij dit basisbedrag optellen, dan komen we uit op een totaalbedrag van €264.310 voor een eerste kind. In een gezin met meer dan één kind komt de gemiddelde kost per kind wat lager uit, omdat een aantal kosten – zoals bv. een kinderwagen, speelgoed en een babysit – gespreid kunnen worden over meerdere kinderen.

Volgens Statbel bedroeg de Belgische mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in het derde kwartaal van 2024 275.000 euro. De kost van een kind komt dus effectief aardig in de buurt van dergelijke woning. En overschrijdt de mediaanprijs van een Belgisch appartement (245.000 euro).

Financiële planning noodzakelijk

Deze cijfers illustreren dat kinderen inderdaad een stevige duit kosten, met de daaraan gekoppelde noodzaak aan een goede financiële planning. Voor jonge ouders lijkt het op het eerste gezicht misschien onoverkomelijk om zo’n hoog bedrag bijeen te sparen, maar met de juiste strategie is het mogelijk.

Benny De Wyngaert, Managing Director Life bij AG: “Het belang van financiële educatie en een goede financiële planning vanaf jonge leeftijd wordt op deze manier weer eens treffend geïllustreerd. Sparen via een klassieke spaarrekening – wat veel Belgen vooral doen – is een goede eerste stap. Maar in een doordachte spaarstrategie die helpt om de hoge kosten van kinderen te kunnen dragen, overweeg je best ook producten met een hoger rendement: een defensieve tak-21 spaarverzekering, of bv. een tak 23-levensverzekering gekoppeld aan open fondsen. Voor kinderen bestaat er ook een digitaal spaarplan zoals Yongo, dat ouders en familie toelaat om al vanaf jonge leeftijd te beginnen sparen voor de (klein)kinderen.”

Bron: AG