Belgische 55-plussers kijken doorgaans met veel tevredenheid terug op hun loopbaan: gemiddeld beoordelen ze hun carrière met een 7,3 op 10 (Belgisch gemiddelde: 7,1/10). Bijna één op de vijf is zelfs uitgesproken enthousiast over het bewandelde carrièrepad en geeft een score van 9 of 10 op 10.

Wat betekent een succesvolle loopbaan?

Uit recent onderzoek van HR-dienstverlener Tempo-Team blijkt dat 55-plussers vooral belang tonen voor volgende factoren:

Voldoende tijd voor het privéleven (45,8% – BE: 45,7%)

Voldoende verdienen voor een comfortabel leven (41,6%, BE: 44,6%)

Verschil kunnen maken voor anderen (40,3%, BE: 33,5%)

“Een geslaagde loopbaan betekent zeker niet voor iedereen dat je de top moet bereiken of rijk moet worden. Voor veel werknemers draait succes vooral om een gezonde werk-privébalans, persoonlijke voldoening en betekenisvolle relaties. Het gaat erom dat er ruimte is voor zowel je werk én privé, en dat je het gevoel hebt dat wat je doet echt telt,” zegt prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Betekenisvol werk scoort hoger

Belgische werknemers koppelen een succesvolle loopbaan niet zozeer aan rijkdom of promotie. Slechts 13,9% neemt rijk worden als maatstaf en bijna evenveel respondenten (13,7%) vindt promotie belangrijk. Ook een leidinggevende functie scoort laag (11,2%).

De leeftijd speelt hier een belangrijke rol. Bij de 55-plussers zijn status en rijkdom duidelijk minder bepalend voor een geslaagde carrière dan bij jongere werknemers. Zo beschouwt slechts 6,4% van de werknemers van 55 jaar en ouder rijkdom als een voorwaarde voor succes, tegenover 18,2% bij werknemers jonger dan 35.

Ook promotie maken (55+: 12%, 35-54 jaar: 11,6% en -35 jaar: 17,6%) en een leidinggevende functie hebben (55+: 5,8%, 35-54 jaar: 9,4% en -35 jaar: 16,4%) zijn voor oudere werknemers beduidend minder belangrijk dan voor jongere collega’s.

Betekenisvol werk wint dan weer wel aan belang naarmate werknemers ouder worden. Terwijl 31,1% van de jongere werknemers het belangrijk vindt om het verschil te kunnen maken voor anderen, loopt dat op tot een derde bij de 35- tot 54-jarigen en zelfs 40,3% bij de 55-plussers.

“Met de leeftijd zien we dat andere zaken belangrijker worden in een loopbaan. Relaties worden uitgediept en werknemers willen vooral het gevoel hebben dat wat ze doen écht betekenisvol is.” zegt prof. dr. Anja Van den Broeck.“Ander onderzoek toont ook aan dat het nastreven van materialistische carrièredoelen op korte termijn wel gelukkiger kan maken, maar dat effect is meestal van korte duur. ​​Bovendien gaat het vaak gepaard met meer stress. Wie daarentegen zorg wil dragen voor anderen – het gezin, collega’s of de ruimere maatschappij – is doorgaans gelukkiger zonder daarom minder hard te werken.”