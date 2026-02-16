De FOD Economie kreeg vorig jaar meer dan 2.000 meldingen binnen over hersteldiensten door onder meer loodgieters, elektriciens en schoorsteenvegers. Vooral woekerprijzen, onrechtmatig benaderen van consumenten, onduidelijke of ontbrekende prijsinformatie en werken die slecht of onvolledig uitgevoerd werden, waren de meest voorkomende klachten.

Een verstopt toilet, plots geen stroom meer, of water dat blijft doorlopen. In paniek bel je de eerste de beste ontstoppingsdienst. Die belooft langs te komen voor 150 euro…

Na de interventie komt de koude douche: geen factuur van 150 euro, maar 900, 1.200 euro of zelfs meer. Klinkt bekend? Dit soort verhalen zien we vooral terugkomen bij ‘ondernemingen’ dringende herstellingen aanbieden.

Welke klachten zijn er nog?

Eén melding kan verschillende problemen aanhalen. Dit zijn de meest voorkomende:

consumenten onrechtmatig benaderen

woekerprijzen aanrekenen

consumenten misleiden over de prijs

problemen bij het uitvoeren van de werken

foutieve of onvolledige informatie geven

klanten misleiden

Zo vind je een betrouwbare hersteller Contacteer niet zomaar de eerste onderneming uit een zoekmachine. Ondernemingen betalen om bovenaan te verschijnen. Check online beoordelingen en kijk hoe lang de website bestaat (via tools zoals who.is) en bekijk andere tips over het herkennen van onveilige webshops.

Meer oplichting in de sector

Volgens de voorlopige cijfers ontving de FOD Economie in 2025 2.031 meldingen over hersteldiensten. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2024 (1.068) en bijna drie keer zoveel als in 2023 (844). Vooral loodgieters en elektriciens trekken de kar.

De Economische Inspectie van de FOD Economie schroefde het aantal controles in 2025 fors op tot 280 (tegenover 93 in 2024). Daarbij werden 1.276 overtredingen vastgesteld, 155 waarschuwingen gegeven en 32 processen-verbaal opgesteld.

Ook werden 77 websites ontoegankelijk gemaakt. De FOD Economie publiceerde die websites, samen met de gegevens van de betrokken ondernemingen, op haar website. Wie zo’n site probeert te bezoeken, krijgt meteen een waarschuwingspagina te zien.

Nieuwe campagne

De sensibiliseringscampagne ‘Pech in huis’ loopt nog tot eind februari en omvat socialemediaposts, online advertenties, advertenties in Belgische kranten, affiches op meer dan 2.000 plekken in België, een video en mailings naar stakeholders.

Wanneer mensen in een noodsituatie zitten, hebben ze net duidelijkheid nodig in plaats van slachtoffer te worden van misbruik. Consumenten hebben recht op eerlijke prijzen en duidelijke informatie. Dankzij deze campagne en de versterkte controles pakken we oneerlijke herstellers aan en beschermen we de consument. – Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming



3 tips om je niet te laten misleiden door oneerlijke herstellers Ben je op zoek naar een hersteldienst, hou dan rekening met deze drie gouden tips – zeker als het dringend is want daar maken ondernemingen misbruik van Vraag altijd vooraf een schriftelijke prijsraming. Dit is de belangrijkste tip. Je hebt het recht om vóór de start van de werken een schriftelijke bevestiging te krijgen van de totale prijs. Ook bijkomende kosten, zoals onderdelen of extra werken, moeten vooraf duidelijk zijn. Is de prijs niet helder? Dan laat je geen werken uitvoeren. Vraag al aan de telefoon naar alle kosten en wees duidelijk over je behoeften. Begin het gesprek met gerichte vragen. Wat kost de herstelling in totaal? Zijn er verplaatsingskosten? Wat zit inbegrepen en wat niet? Die kosten zijn vaak verschuldigd, zelfs als je beslist om de werken niet te laten uitvoeren. Ook bijkomende kosten, zoals vervangstukken, moeten schriftelijk aan jou worden meegedeeld voordat de hersteller ze mag uitvoeren. Wees waakzaam voor aanbiedingen met extreem lage prijzen of ‘vanaf’ prijzen zoals “een ontstopping/reparatie vanaf 50 euro”. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook.

Toch misleid of opgelicht?

Meld het via ConsumerConnect. De Economische Inspectie van de FOD Economie analyseert dan je melding en kan beslissen om een onderzoek in te stellen om een einde te maken aan de frauduleuze praktijken.