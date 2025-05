Nieuw middel in strijd tegen bankfraude

Het is jou misschien ook al overkomen. Je krijgt een sms of een telefoontje van een zogenaamde medewerker van de bank, die jouw gegevens vraagt. ING introduceert nu ‘Check je Gesprek’, een nieuwe functie in de banking app om na te gaan of de beller wel écht een bankmedewerker is.

Met de nieuwe functie zet ING een belangrijke stap in de strijd tegen bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerkers om slachtoffers te misleiden. Met de nieuwe functie zet ING een belangrijke stap in de strijd tegen bankhelpdeskfraude,

Wijdverspreid probleem

Uit recent iVOX-onderzoek blijkt dat de confrontatie met bankfraude een wijdverspreid probleem is in België. Maar liefst 61% van de Belgen geeft aan al eens te zijn geconfronteerd met pogingen tot oplichting, waarbij phishing via sms en telefoon de meest voorkomende vormen zijn. De impact is significant: 40% van de Belgen die met fraude in aanraking kwamen, verloor daadwerkelijk geld. Deze cijfers benadrukken de dringende behoefte aan effectieve tools, want een overweldigende meerderheid van 79% van de Belgen vraagt om meer ondersteuning van hun bank in de strijd tegen fraude.

Sms en telefoon

De meest voorkomende confrontatie met fraude gebeurt via phishing met alledaagse kanalen zoals sms en telefoon. Dit benadrukt hoe gewiekst fraudeurs te werk gaan via communicatiemiddelen die we dagelijks vertrouwen. Stel, je wordt gebeld door iemand die zich voordoet als een bankmedewerker. Die persoon vertelt je dat er iets mis is met je geld, je rekening of je bankkaart. Op zo’n moment wil je 100% zeker weten dat je wel een échte ING-medewerker aan de lijn hebt en géén oplichter die uit is op je geld.

Nieuw middel

De ING Banking-app biedt hier de oplossing voor met de nieuwe functie ‘Check je Gesprek’.Deze nieuwe functie werd vorig jaar al geïntroduceerd in ING Nederland. En met succes, want sinds de introductie daalde het aantal bankhelpdeskfraudes onder Nederlandse ING-klanten in 2024 met 43%. Ook geeft 78% van de ING-klanten aan zich dankzij de functie weerbaarder te voelen tegen fraudeurs. Met de lancering in België hoopt ING eenzelfde positieve impact te realiseren en haar klanten een veiliger bankervaring te bieden.

Zo werkt ‘Check je gesprek’

Onderaan het inlogscherm van de ING Banking-app vind je de knop ‘Check je Gesprek’. Ontvangt een klant een telefoontje van iemand die beweert in naam van ING te bellen? Dan kan de klant tijdens het telefoongesprek op de knop ‘Check je Gesprek’ tikken en meteen zijn of haar telefoonnummer intypen. Het belsysteem van ING controleert dan onmiddellijk of er inderdaad een ING-medewerker naar het telefoonnummer van de klant belt. De klant ziet meteen op zijn of haar scherm of het telefoontje legitiem is of niet, en welke stappen hij of zij eventueel moet ondernemen in geval van fraude.

Belangrijkste bevindingen iVOX-survey

61% van de Belgen zegt al eens in contact zijn gekomen met een poging van bankfraude (identiteitsfraude, bankpasfraude, creditcardfraude, phishing via sms/telefoon, factuurfraude, online banking fraude).

De meest voorkomende confrontatie met fraude gebeurt via phishing met alledaagse kanalen zoals sms en telefoon. Dit benadrukt hoe geraffineerd fraudeurs te werk gaan via communicatiemiddelen die we dagelijks vertrouwen.

Een kwart van alle Belgen heeft effectief geld verloren door toedoen van bankfraude.

Maar liefst 7 op de 10 Belgen vrezen in de toekomst slachtoffer te worden van bankfraude.

Belgen vrezen het meest online banking fraude, gevolgd door identiteitsfraude.

Een overweldigende meerderheid (79%) van de Belgen vraagt actief om meer tools van hun bank om zich beter te beschermen.