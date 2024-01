Wanneer wordt een ‘envelopje’ een échte schenking?

Misschien waren de feestdagen de uitgelezen gelegenheid om je (klein-)kinderen iets extra toe te steken onder de vorm van geld. Let echter op dat je geschenk geen schenking wordt. Wat is het verschil tussen beide?

De begrippen “geschenk” en “schenking” lijken erg op elkaar. Nochtans is er, fiscaal gezien, een groot verschil tussen beide: een schenking wordt belast en een gelegenheidsgeschenk of een cadeau niet. Een aanzienlijk gevolg waar vrijgevige (groot-)ouders tijdens de feestdagen best rekening mee houden. Er bestaan geen wettelijke regels om het onderscheid te maken, maar wel een paar vuistregels.

Envelopjes

Verjaardagen, een goed rapport, een huwelijk of nakende feestdagen… Er zijn redenen genoeg om elkaar in de watten te leggen. Je hoeft bij zo’n gelegenheidsgeschenken niet bang te zijn van de fiscale gevolgen. Een gelegenheidsgeschenk is niet hetzelfde als een belastbare schenking.

Toch is de grens niet altijd eenvoudig te trekken. Er bestaan gelukkig een paar vuistregels om zeker te zijn dat je geschenk geen belastbare schenking wordt.

Ten eerste moet het geschenk in verhouding staan tot je vermogen. Ouders kunnen bijvoorbeeld niet jaarlijks een genereus bedrag geven aan hun kinderen om de schenkbelasting te ontwijken. Geef je als ouder een dure auto cadeau aan je kind, terwijl dat niet in verhouding staat met je vermogen, dan beschouwt de fiscus dit mogelijks als een schenking. In het ander geval zal het gewoon om een geschenk gaan. Als courant gebruikte regel geldt dat je gelegenheidsgeschenken maximaal tot 1 % van je totale vermogen (roerend en onroerend samen) mogen bedragen.

Een tweede voorwaarde is dat het geschenk gebeurt naar aanleiding van een “speciale” aangelegenheid (kerst, verjaardagen, huwelijken…).

Bankoverschrijving

De meeste mensen houden niet graag veel cashgeld op zak. Veel mensen laten daarom het traditioneel envelopje aan de kant en gaan over tot een overschrijving. Gelet op bovenstaande vuistregels doe je er goed aan om in de mededeling van je overschrijving de reden van overschrijving te vermelden (bv. ‘proficiat met de geboorte’ of ‘Voor je kerst’). Spreek niet van een schenking.

Waarom is een ‘echte’ schenking anders?

Een schenking wordt – in tegenstelling tot gelegenheidsgeschenken – wel belast. Op een schenking is de schenkbelasting verschuldigd. Bankgiften zijn niet onderworpen aan schenkbelasting maar bij overlijden binnen de drie jaar is het geschonken bedrag wel mee onderworpen aan erfbelasting.

Bovendien heeft een schenking aan een kind een invloed op zijn erfrecht. Een schenking wordt voor het begunstigde kind als een ‘voorschot’ op zijn erfenis beschouwd. Bijgevolg zal de schenking – in principe – verrekend worden met zijn erfdeel om de gelijkheid tussen de kinderen te waarborgen.

Een schenking heeft dus niet alleen fiscale gevolgen. Wil je schenken? Vraag dan liefst advies aan een notaris. Hij zal met jou de gevolgen van een schenking bespreken om onaangename verrassingen te voorkomen.

Bron: Fednot