5 tips om jouw droomreis voor te bereiden

Of je nu droomt van de prachtige stranden van Mauritius, een roadtrip door Utah of van een onbekend stukje Thailand, een verre reis vraagt net een beetje meer voorbereiding dan een citytrip of familievakantie in de Europese Unie. De redactie van Plus deelt advies om je klaar te stomen.

Wellicht weet je al lang waar je eens graag naartoe zou trekken als je er de tijd en financiële middelen voor hebt. Is het moment gekomen om die droomreis te plannen? Hou dan rekening met een aantal praktische zaken. Pas als alles geregeld is, kan je echt gaan genieten van die vakantie!

1. Vraag tijdig paspoort en visum aan

Check op voorhand of je een paspoort, visum en/of ESTA (Electronic System for Travel Authorization) nodig hebt. Dit kan je nagaan via de ambassade van het land waar je naartoe reist of via de website diplomatie.belgium.be/nl/reisdocumenten. Heb je al een paspoort? Dan moet die voor de meeste landen nog zes maanden geldig zijn na je terugreis. Een visum vraag je best niet te laat aan, maar ook niet te vroeg, aangezien het vaak maximaal 90 dagen geldig is voor je afreis.

Soms moet je ook een visum of ESTA hebben voor de landen waar je een tussenlanding maakt, zoals in de VS. Informeer je hierover goed op voorhand. Neem ook altijd kopieën van je identiteitspapieren en bewaar ze ook op je smartphone.

2. Sluit een extra reisverzekering af

Een reisverzekering is zeker aan te raden wanneer je een verre reis onderneemt. Stel dat je onverwacht toch niet op reis kan vertrekken, dan kan je onder bepaalde voorwaarden het volledige bedrag van je reis terugbetaald krijgen.

Het kan ook interessant zijn om een extra medische verzekering af te sluiten. Je zorgverzekering dekt doorgaans wel een spoedopname in het buitenland, maar houdt rekening met wat zo’n opname in België zou kosten. In landen als de VS, Japan en Australië kunnen medische kosten echter hoog oplopen.

3. Breng vaccinaties in orde

Check minimum zes weken op voorhand of je je moet vaccineren tegen bijvoorbeeld hepatitis A en B of gele koorts, en of je preventief malariapillen moet nemen. Je vindt deze informatie op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde of bij je eigen huisarts.

4. Voorzie cash geld

Het is altijd aan te raden om een beetje cash geld op zak te hebben om je eerste maaltijden of de taxi naar het hotel te betalen. In de meeste landen kan je geld afhalen met je Maestro-kaart.

Vergeet niet om je bankkaart zo in te stellen dat je geld kan afhalen in niet-EU-landen. Dit kan doorgaans via je bankapp. Let wel: de bank rekent extra kosten aan voor deze bankverrichtingen. Een creditcard is de veiligste én goedkoopste manier om in het buitenland te betalen.

5. Maak je apps offline beschikbaar

In de EU kunnen we telefoneren en surfen aan hetzelfde tarief, maar de kosten kunnen snel oplopen als je verder op reis gaat. Zorg ervoor dat je handige apps (XE Currency, Google Translate, navigatieapps) ook offline kan gebruiken. Koop eventueel een simkaart ter plekke om daar goedkoper te bellen en surfen.